До 1 липня в Україні залишилося кілька днів. Саме з цієї дати на автозаправках почнуть продавати бензин за новим стандартом Е10. У ньому буде до 10% біоетанолу, тобто спирту рослинного походження.

Для водіїв головне питання зараз, чи зміниться ціна пального. Багато хто очікує, що бензин зі спиртом подешевшає, адже біоетанол виробляють в Україні, а його додавання дозволяє частково замінити звичні компоненти бензину.

Чи подешевшає бензин після того, як його почнуть змішувати зі спиртом, читайте в нашому матеріалі.

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Бензин зі спиртом: чи буде дешевшим нове паливо

Сам факт додавання біоетанолу не означає, що бензин стане дешевшим на заправках. За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, спочатку новий стандарт навіть може трохи збільшити собівартість пального. Йдеться приблизно про 50-70 копійок на літрі.

Це пов’язано з тим, що виробникам потрібно буде перебудувати процеси під новий склад бензину. Проте таке зростання буде мінімальним, менш ніж 1% від нинішньої ціни.

Проте у майбутньому ситуація може змінитися. Коли ринок повністю перейде на Е10, додаткові витрати можуть зникнути.

Чому бензин після змішування зі спиртом не стане дешевшим

Головна причина переходу на бензин Е10 — не зниження ціни, а зміна правил роботи паливного ринку.

Раніше для України європейські виробники окремо виготовляли бензин Е5, оскільки в багатьох країнах ЄС уже використовували пальне з більшим вмістом біоетанолу.

Через це доводилося організовувати окремі поставки, використовувати додаткові резервуари та витрачати більше коштів на логістику.

Після переходу України на Е10 потреба у виробництві окремого бензину для українського ринку зникне. Це може спростити постачання пального та зменшити частину витрат.

Саме тому експерти говорять не про миттєве здешевлення бензину, а про те, що нові правила можуть допомогти уникнути зайвих витрат у майбутньому.

В Україні є мережі, які продають бензин з біоетанолом. У деяких випадках таке пальне коштує не дорожче за звичайний бензин, а іноді навіть дешевше.

Причина в тому, що біоетанол виробляють всередині країни, тому немає необхідності витрачатися на його імпорт та перевезення.

Однак, чи буде дешевшим бензин зі спиртом, залежатиме не лише від вартості етанолу. Остаточна ціна продукту залежить не лише від складу бензину. На неї впливають вартість нафти, курс валют, податки та ситуація на світовому паливному ринку.

Тому чи подешевшає вартість бензину, розбавленого спиртом, однозначно сказати не можна. Сам перехід на Е10 не гарантує зниження ціни.

Чи безпечно заправляти автомобіль бензином Е10

Сергій Куюн вважає, що для більшості сучасних автомобілів пальне з вмістом біоетанолу до 10% є безпечним.

Більшість машин, випущених після 2000 року, розраховані на використання такого бензину. Фактично змінюється лише склад пального, але його основні властивості залишаються такими самими.

Проблеми можуть виникнути лише у деяких старіших автомобілів, які не пристосовані до бензину з підвищеним вмістом спиртових добавок.

Що побачать водії на заправках після 1 липня

Після переходу на новий стандарт маркування бензину, ймовірно, не зміниться. Водії й надалі бачитимуть звичні позначення А-95 чи А-98, але на колонках може з’явитися інформація про відповідність пального стандартам Е10.

Тобто для більшості автовласників зміни будуть майже непомітними, адже вони просто отримуватимуть бензин з іншим складом.

Отже, бензин зі спиртом не стане дешевшим одразу після 1 липня. Найімовірніше, ціни залишаться приблизно на тому самому рівні, а головний ефект від нового стандарту буде не у зниженні вартості, а у спрощенні постачання пального та переході України на європейські правила.

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