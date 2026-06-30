Кабінет міністрів України продовжить терміни використання Національного кешбеку до 31 липня. Уже з 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень та компенсацію за пальне.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Нацкешбек можна буде витратити до 31 липня

– Не встигаєте витрати Національний кешбек або залишки зимової тисячі? Ваші накопичення не згорають, – стверджують у Мінцифрі.

Зазначається, що за ініціативи Міністерства економіки буде ще один додатковий місяць, щоб скористатися кешбеком, тобто до 31 липня включно.

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Уже 3 липня на картку мають надійти квітневі виплати. Разом із ними, на рахунках будуть доступними кешбек за пальне до 1 тис. грн.

Всі гроші, які українці не встигнуть витратити до 31 липня, автоматично повернуться до державного бюджету.

Що відбудеться з кешбеком за травень і червень

За інформацією Мінцифри, кешбек за травень, червень та подальші місяці переходять на другий етап програми, тому змінюються терміни їхньої дії.

Ці гроші залишатимуться доступними до кінця місяця, в якому завершиться чи скасується воєнний стан, але витратити їх потрібно не пізніше 30 квітня 2028 року.

Програма Національний кешбек продовжує працювати. Щомісячні виплати вже нараховують понад 5 млн громадян. Проєкт об’єднав майже 1,5 тис. торгових точок та понад 2 тис. виробників, які внесли до системи більш ніж 422 тис. найменувань українських товарів.

Купуючи таку продукцію, ви можете повернути від 5% до 15% її вартості, залежно від категорії товару. На місяць діє обмеження до 3 тис. грн кешбеку. Щоб дізнатися, чи діє програма на конкретну річ та який саме відсоток повернеться, можна скористатися сканером штрихкодів у додатку Дія або перевірити товар на порталі Зроблено в Україні.

Накопичений кешбек можна витратити на комунальні послуги, ліки та медичні вироби, книги та друковану продукцію, поштові послуги, продукти в торговельних мережах, що долучилися до програми, благодійність і донати на ЗСУ.

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