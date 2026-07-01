В июне курс доллара в Украине заметно колебался. При этом Национальный банк, похоже, разрешил валюте двигаться в более широком коридоре, чем это было раньше. Так что многих украинцев интересует, чего ждать от курса доллара в июле.

О возможных изменениях на валютном рынке Факты ICTV поговорили с вице-президентом Ассоциации украинских банков, председателем правления Глобус Банка Сергеем Мамедовым.

Что будет с долларом в июле

Как рассказал эксперт, в июле валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться под действием режима “управляемой гибкости” без отклонений от стратегии регулятора.

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То есть курс может меняться, возможен небольшой рост доллара в июле, однако оснований для неконтролируемой девальвации гривни пока нет.

— Украинский валютный рынок уже долгое время работает в условиях большой неопределенности: война, значительный импорт горючего и критических товаров, потребность во внешнем финансировании, высокие оборонные расходы. Однако банковская система, бизнес и регулятор адаптировались к таким условиям. Вот почему даже в периоды повышенного спроса на валюту рынок не теряет управляемости, — пояснил эксперт.

Каким будет курс доллара в июле 2026 года: главные факторы, влияющие на валютный рынок

Спрос импортеров и цены на топливо

С начала года спрос на валюту активно формируют импортеры. В первую очередь речь идет о топливе, энергетическом оборудовании, товарах критического импорта, а также о преждевременной подготовке отдельных секторов бизнеса к осенне-зимнему периоду.

Если спрос импортеров будет усиливаться, это может оказать дополнительное давление на межбанк. Однако при условии активного участия Национального банка и достаточного предложения валюты через интервенции такое давление должно оставаться контролируемым.

Отдельным риском остаются мировые цены на нефть и горючее. Для Украины этот фактор особенно чувствителен, ведь топливный импорт напрямую влияет на спрос на валюту и влечет стоимость логистики, производства, а затем меняет потребительские цены.

Если ситуация на внешних рынках будет оставаться относительно стабильной, этот фактор не станет критическим для гривны.

Международная помощь

Что будет с курсом доллара в июле 2026 года зависит от ритмичности и достаточного объема внешнего финансирования, ведь это один из главных предохранителей для валютного рынка.

Любые длительные паузы или задержки могут влиять не только на бюджетную ситуацию, но и на ожидания бизнеса и населения.

В то же время, сам факт наличия программ поддержки со стороны международных партнеров остается сильным стабилизатором для экономики.

Война и фактор безопасности

Наиболее непредсказуемым фактором по-прежнему остается война. Масштабные атаки на энергетику, логистику, промышленность или критическую инфраструктуру могут быстро менять настроения на рынке.

В такие моменты спрос на валюту может расти не только по экономическим, но и психологическим причинам. Однако банковская система уже имеет опыт жизни в условиях хронической неопределенности. Она остается ликвидной, устойчивой и способной обеспечить потребности клиентов даже в сложные периоды.

Курс доллара в июле: чего ждать

— Если не возникнет новых масштабных шоков безопасности или внешнеэкономических, в июле курс доллара, вероятно, будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн/$. В отдельные дни в зависимости от спроса импортеров, новостного фона и поведения наличного рынка возможны ситуативные отклонения выше или ниже этого коридора, — предупредил банкир.

Однако само по себе движение в направлении 45 грн/$ или чуть выше не следует воспринимать как признак разбалансировки. Это скорее продолжение постепенной курсовой адаптации, которую мы наблюдаем в течение года.

Важно помнить, что в государственном бюджете на 2026 год средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 грн/$.

Но этот показатель не является прогнозом на конкретную дату и не означает, что Национальный банк должен довести курс именно до этой отметки.

Это расчетный ориентир для бюджетного планирования, а не цель валютной политики. Поэтому курс доллара в июле 2026 года около 45 грн/$ выглядит вполне логичным и не несет признаков “драмы”.

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