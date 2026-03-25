Владельцев разрушенного и поврежденного жилья освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

За соответствующий закон №13155 проголосовали 308 народных депутатов.

Кого освободили от оплаты коммуналки и на какой срок

Отмечается, что новый закон о коммунальных услугах в Украине регулирует вопрос освобождения владельцев разрушенного или поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг. Речь идет прежде всего об оплате услуг по управлению многоквартирным домом в случаях, когда здание не может использоваться из-за разрушения или серьезных повреждений.

Согласно документу, коммунальные платежи не начисляются, если жилье стало непригодным для проживания в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины. Это правило действует в течение всего периода, пока объект не может эксплуатироваться.

Закон прямо предусматривает отмену начисления платы за управление домом, если он поврежден или разрушен. Владельцы такого жилья освобождаются также от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период фактической непригодности объекта.

Отдельно урегулирован учет убытков владельцев недвижимости, причиненных в результате войны. Документ определяет четкий механизм взаимодействия между органами власти, управляющими домами и поставщиками услуг для фиксации повреждений и прекращения начисления коммунальных платежей.

Важно, что эти нормы будут действовать в течение военного положения и еще один год после его завершения. Это позволяет владельцам разрушенного жилья не платить за услуги, которые фактически не предоставляются.

Таким образом, закон гарантирует право граждан на освобождение от оплаты коммунальных услуг не только в случае полного уничтожения дома, но и при частичных повреждениях — в частности, если непригодными стали отдельные квартиры, нежилые помещения или места общего пользования до момента полного восстановления.

Ранее украинцам произвели перерасчет за не предоставленные коммунальные услуги в январе 2026 года. Речь идет об услугах, которые не предоставлялись или были предоставлены не в полном объеме.

