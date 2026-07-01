З 1 липня 2026 року більшість тарифів на комунальні послуги для населення залишаться незмінними. Зокрема, уряд не переглядав вартість електроенергії та природного газу. Водночас у низці громад уже ухвалили або готують рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення.

Факти ICTV зібрали актуальну інформацію про тарифи на комунальні послуги з 1 липня 2026 року.

Тарифи на воду з 1 липня 2026 року

Саме тарифи на воду можуть стати головною зміною у платіжках українців із липня. В окремих містах та громадах водоканали переглядають вартість послуг через зростання витрат на електроенергію, пальне, реагенти та ремонти мереж.

Зараз дивляться

В Івано-Франківську комунальне підприємство Івано-Франківськводоекотехпром запропонувало встановити нові тарифи. У разі затвердження жителі платитимуть 35,45 грн за кубометр водопостачання та 30,06 грн за кубометр водовідведення. Загальна вартість становитиме 65,51 грн за кубометр з ПДВ.

У Бородянці Київської області нові тарифи вже затверджено. З 1 липня централізоване водопостачання коштуватиме 56,76 грн за кубометр, а водовідведення — 82,58 грн. Загалом мешканці сплачуватимуть 139,34 грн за кубометр.

Крім того, перегляд тарифів на воду триває й в інших містах. Зокрема, нові розрахунки оприлюднили у Вінниці, Дніпрі, Тернополі, Ужгороді, Луцьку, Одесі та Умані.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко повідомив, що нові тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 червня вже встановлено у:

Чернівцях — 41,904 грн/куб. м за водопостачання та 21,66 грн/куб. м за водовідведення, разом — 63,564 грн/куб. м з ПДВ.

Запоріжжі — 34,74 грн/куб. м за водопостачання та 23,07 грн/куб. м за водовідведення без ПДВ, тобто 69,37 грн/куб. м разом з ПДВ.

Кривому Розі — 40,884 грн/куб. м за водопостачання, 29,676 грн/куб. м за водовідведення, разом 70,560 грн/куб. м з ПДВ.

Дрогобичі — 62,16 грн/куб. м за водопостачання та 25,14 грн/куб. м за водовідведення, разом — 87,30 грн/м³ з ПДВ.

За словами Олега Попенка, зростання тарифів водоканалів дуже суттєве — на 80-100%.

Водночас на загальнодержавному рівні підвищення тарифів на воду не відбувається. Рішення ухвалюються окремо органами місцевого самоврядування або комунальними підприємствами.

Чому дорожчає вода

Комунальні підприємства пояснюють необхідність підвищення тарифів кількома факторами:

зростанням вартості електроенергії для роботи насосного обладнання;

подорожчанням пального та реагентів для очищення води;

необхідністю ремонту та модернізації зношених мереж;

збільшенням витрат на оплату праці працівників та податки.

Тарифи на світло з 1 липня 2026 року

Тариф на світло для побутових споживачів з 1 липня не зміниться.

Наразі українці платять 4,32 грн за кВт-год, і цей тариф діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Відповідне рішення уряд ухвалив раніше в межах спеціального механізму підтримки населення.

Для власників двозонних лічильників також зберігаються чинні ставки:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-год.

Таким чином, у липні українці продовжать оплачувати електроенергію за тими самими тарифами, що й у попередні місяці.

Що змінилося для будинків з електроопаленням

Пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням завершив дію після закінчення опалювального сезону.

До 30 квітня перші 2 тис. кВт-год на місяць коштували 2,64 грн за кВт-год, однак із травня до кінця вересня для таких споживачів діє загальний тариф — 4,32 грн за кВт-год.

Пільга знову запрацює з початком нового опалювального сезону — з 1 жовтня.

Тарифи на газ з 1 липня 2026 року

Вартість природного газу для населення в липні також залишиться без змін.

Для клієнтів Нафтогазу діє фіксований річний тариф — 7,96 грн за кубометр. Він розрахований на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Оскільки послугами Нафтогазу користується близько 98% побутових споживачів України, саме цей тариф є базовим для більшості домогосподарств.

Водночас інші постачальники пропонують річні тарифні плани в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Тарифи на тепло та гарячу воду з 1 липня

Тарифи на теплопостачання та гарячу воду також залишаються без змін.

Під час дії воєнного стану в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та послуги з розподілу природного газу для населення.

Тому масового перегляду комунальних тарифів із 1 липня не очікується.

Отже, з 1 липня 2026 року українці продовжать сплачувати за електроенергію та природний газ за чинними тарифами. Також не змінюються тарифи на тепло і гарячу воду.

Основні зміни можуть стосуватися лише водопостачання та водовідведення, причому вони залежать від рішень місцевої влади та комунальних підприємств у конкретних громадах.

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