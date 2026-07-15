У липні внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати державну допомогу на проживання. Виплати надходять за стандартним графіком, а саме двічі на місяць.

Коли чекати фінансування ВПО у липні 2026 в Україні, що змінилося у виплатах та хто може втратити право на допомогу, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи було фінансування ВПО у липні 2026 в Україні: коли виплачують гроші

Порядок виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб залишається незмінним. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №709, кошти перераховують двома етапами:

Зараз дивляться

до 15 числа місяця;

до 28 числа місяця.

Конкретна дата зарахування залежить від того, коли Державна казначейська служба перерахує кошти та як швидко їх опрацює банк.

Станом на 14 липня Пенсійний фонд України повідомив, що вже профінансовано 6,6 млрд грн на соціальні допомоги та інші виплати. З цих коштів також здійснюється фінансування ВПО у липні 2026.

Які суми отримують переселенці

Розмір допомоги у 2026 році не змінився:

3 000 грн щомісяця для дітей та людей з інвалідністю;

2 000 грн для інших внутрішньо переміщених осіб.

Що змінилося для ВПО у 2026 році

У березні Кабінет Міністрів ухвалив постанову №390, яка внесла зміни до Порядку надання допомоги, затвердженого постановою №332.

Нової програми не запроваджували, однак правила отримання виплат для окремих категорій переселенців стали простішими.

Найважливіша зміна стосується сімей із дітьми. Тепер допомогу на дитину можуть призначати незалежно від доходів батьків, якщо сім’я відповідає іншим вимогам щодо майнового стану, місця проживання та навчання дітей.

Також уряд продовжив максимальний строк отримання допомоги для найбільш вразливих категорій переселенців. Якщо раніше виплати могли призначати максимум на чотири шестимісячні періоди, то тепер на п’ять. Це означає, що окремі ВПО можуть отримувати державну підтримку ще шість місяців довше.

Хто з ВПО може втратити виплати у липні

Щоб і надалі отримувати допомогу, окремим переселенцям потрібно повідомляти про зміни своїх даних.

Звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАП необхідно, якщо:

змінилося місце проживання;

змінився склад сім’ї;

вперше оформлюється допомога на дитину;

після відмови людина знову має право на виплати через відповідність критеріям.

Окремо це стосується людей, які раніше втратили допомогу через перевищення граничного доходу. Після підвищення прожиткового мінімуму межа доходу становить 10 380 грн на одну особу, тому частина переселенців знову може претендувати на державну підтримку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.