Інвестиції в нерухомість давно не обмежуються квартирами чи комерційними приміщеннями. Останніми роками дедалі більше уваги привертають паркомісця.

Те, що раніше вважалося лише додатком до об’єкта нерухомості, сьогодні розглядають як окремий інвестиційний актив. Особливо, якщо йдеться про локації зі стабільним трафіком, попитом та обмеженою пропозицією.

Чому паркомісця стають окремим інвестиційним активом

Попит на паркування зростає разом з кількістю автомобілів, тоді як можливості для створення нових місць залишаються обмеженими. Саме тому паркомісця дедалі частіше розглядають не як допоміжну інфраструктуру, а як окремий актив із власною економікою.

Зараз дивляться

Світова практика підтверджує цей тренд:

у містах з дефіцитом простору окремі паркомісця можуть коштувати понад $1 млн;

у країнах Західної Європи прибутковість таких активів становить у середньому 6–11% річних;

створюються спеціалізовані фонди, які інвестують саме в паркувальну інфраструктуру, поєднуючи дохід від оренди та зростання вартості активів.

Для приватних інвесторів важливо й те, що поріг входу в цей сегмент часто нижчий, ніж у випадку з іншими типами нерухомості.

Чому формується попит на інвестиції в паркомісця в Україні

Інвестиційна привабливість паркомісця напряму залежить від локації. Найкращі результати зазвичай демонструють великі міста та всесезонні туристичні центри, де попит є стабільним протягом року.

Одним з таких регіонів сьогодні є Карпати, куди значна частина туристів подорожує власним транспортом, а кількість організованих місць для паркування залишається обмеженою.

Дохідність такого активу в GORO додатково формують кілька факторів:

дефіцит паркомісць біля та в готельній інфраструктурі;

зростання туристичного потоку в локації, що розвивається;

відсутність потреби в реновації об’єкта, відповідно менші операційні витрати;

інфраструктура, що інтегрована у фінансову модель комплексу.

Загалом це створює передумови для довгострокового попиту на паркувальну інфраструктуру в курорті.

Водночас сам факт володіння паркомісцем деінде не є гарантією отримання прибутку від інвестиції. Адже результат завжди залежить від локації, трафіку та якості управління об’єктом.

Які можливості пропонує GORO Mountain Resort

Одним із прикладів такого підходу є підземні паркінги готельного комплексу ONDE у складі всесезонного курорту GORO Mountain Resort у Львівських Карпатах. Проєкт розвивається як частина холдингу OKKO Group та орієнтується на довгострокове формування туристичного потоку.

З лютого 2026 року машиномісця в паркінгах ONDE Active та ONDE Business доступні для відкритого продажу за ціною від $33 тис.

Така інвестиційна модель передбачає:

поріг входу від $33 тис.;

очікувану первинну капіталізацію +36% до введення готелів в експлуатацію;

прогнозовану операційну дохідність від 12% річних;

потенційне зростання вартості активу в довгостроковій перспективі.

Важливо: машиномісце оформлюється як повноцінний об’єкт нерухомості у власність, який можна продати, подарувати або передати у спадок.

Отже, паркомісця поступово переходять із категорії допоміжної інфраструктури до категорії окремих інвестиційних активів.

Поєднання відносно невисокого порогу входу, потенційного орендного доходу та професійного управління робить цей формат цікавим для інвесторів, які шукають альтернативу традиційним способам збереження капіталу.

А паркомісця у складі великих курортних проєктів можуть стати одним із варіантів диверсифікації інвестиційного портфеля завдяки поєднанню обмеженої пропозиції, стабільного попиту та довгострокового потенціалу розвитку локації.

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