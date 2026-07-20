З середи, 22 липня, збільшиться вартість проїзду в Kyiv City Express. Згодом для пасажирів запровадять проїзні абонементи, яку дадуть можливість економити на щоденних поїздках.

Про це повідомляє компанія Укрзалізниця.

Проїзд у Kyiv City Express з 22 липня: що зміниться

Як пояснили в УЗ, збільшення вартості разового проїзду в Kyiv City Express вдвічі потрібно, щоб привести у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва.

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За інформацією компані, з 22 липня вартість квитка становитиме:

30 грн – у мобільних додатках Укрзалізниця та Київ Цифровий;

34,20 грн – під час оплати через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;

36,70 грн –у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

37 грн – у касах або безпосередньо у роз’їзного касира у вагоні.

Водночас в УЗ наголошують, що зберігаються всі чинні пільги. Зокрема, студенти можуть купувати квитки зі знижкою в додатку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери – оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, обіцяють створити проїзні абонементи. Наразі триває робота, щоб реалізувати відповідне рішення.

У компанії пояснили, що утримувати та ремонтувати потяги, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче, а доходів від продажу квитків за старою вартістю вже недостатньо для покриття цих витрат.

Ситуацію погіршує заборгованість міської влади перед Укрзалізницею. З 2021 року столиця припинила компенсувати компанії проїзд пільговиків, а лише за перші місяці 2026 року цей борг вже зріс до понад 10 млн грн.

Варто зазначити, що з 13 березня вартість проїзду в кільцевій електричці зросла на 5-7 гривень. Для пасажирів, які сплачували у мобільному додатку, вартість залишалася без змін – 15 грн.

У разі купівлі банківською карткою через помаранчевий валідатор ціна квитка становила 19 грн 19 копійок, а у касах та контролера у вагонах – 22 грн.

Крім цього, з 15 липня у Києві зросла вартість проїзду в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях. Ціна за одноразову поїздку тепер становить 30 грн.

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