Международный валютный фонд (МВФ) согласился предоставить Украине следующий транш кредита несмотря на то, что Киев не выполнил одно из ключевых условий.

Это происходит на фоне растущего недовольства требованиями фонда в стране, истощенной войной, пишет Bloomberg.

МВФ одобрил новый транш для Украины

Кредитор со штаб-квартирой в Вашингтоне и правительство в Киеве достигли соглашения, которое открывает Украине путь к получению почти $700 млн помощи.

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Об этом сообщили осведомленные о ходе переговоров лица. Они высказались анонимно, поскольку переговоры являются конфиденциальными.

По словам источников, объявление о соглашении может состояться в пятницу, 12 июня. Соглашение требует утверждения советом МВФ в следующем месяце.

Компромисс стал результатом нескольких недель переговоров в ходе недавней миссии МВФ, которые усложнились после того, как украинский парламент не принял закон, который требовал фонд.

Законопроект предусматривал расширение налогообложения иностранных посылок с целью сокращения теневого сектора экономики Украины.

В итоге МВФ согласился разрешить Украине отложить принятие законодательства до июля, сообщило одно из лиц, фактически предоставив законодателям больше времени для выполнения обязательства.

Следующий обзор МВФ запланирован на сентябрь.

На этих новостях долларовые облигации Украины с погашением в 2034 году немного выросли, приблизившись к отметке 70 центов за доллар, по сравнению с минимумом в 52 цента в марте.

Законодатели не успели вовремя принять законопроект, поскольку повышение налогов было бы крайне непопулярным среди украинцев.

Суть идеи заключается в том, чтобы посылки стоимостью более €45 ($52) облагались ставкой налога на добавленную стоимость в размере 20% и другими сборами.

Это предложение смутило многих украинцев, которые часто покупают товары за рубежом, а также законодателей.

В то же время затяжная война загнала дефицит бюджета Украины в двузначные показатели, вынудив правительство искать новые источники доходов, поскольку этот разрыв в основном покрывается помощью от иностранных союзников, в частности МВФ.

Ранее МВФ согласился отложить еще одно законодательное обязательство — введение НДС для определенных категорий самозанятых предпринимателей, которое Украина должна была выполнить к апрелю.

Киев взял на себя обязательства принять эти меры как условия кредитной программы на $8,1 млрд в прошлом году, однако затем столкнулся с трудностями при их реализации из-за сильного сопротивления парламента.

Несмотря на неоднократные нарушения Киевом графика реформ, МВФ согласился продолжить выплаты в рамках четырёхлетней кредитной программы — что является необычно мягкой позицией для фонда.

Что известно о кредитной программе МВФ

Это уже вторая кредитная программа МВФ для Украины с момента начала полномасштабного вторжения России более четырёх лет назад.

Она следует за утверждением фондом четырёхлетней программы на $15,6 млрд в 2023 году — ранее МВФ избегал кредитования стран в состоянии войны.

Поддержку Украины со стороны МВФ засвидетельствовал визит в Киев прошлой зимой управляющего директора Кристалины Георгиевой — в особенно сложный для страны период, когда она столкнулась с длительными отключениями электроэнергии и перебоями в теплоснабжении и водоснабжении в результате российских авиаударов.

Кредитная программа МВФ является критически важной для Украины не только из-за объёма финансирования, которое она обеспечивает, но и потому, что поддержка со стороны фонда является мощным сигналом для других доноров, в частности Европейского Союза.

Евросоюз, который утвердил двухлетний пакет помощи Украине на €90 млрд, связал часть своего финансирования с условиями, перекликающимися с некоторыми требованиями МВФ, в частности относительно повышения налогов на иностранные посылки.

Ожидается, что ЕС осуществит первый платеж в этом месяце.

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