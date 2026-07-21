Рада директорів МВФ завершила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволяє негайно виділити другий транш у розмірі близько $690 млн.

МВФ завершив 1-й перегляд програми EFF для України

У Фонді зазначили, що Україна загалом задовільно виконує програму: всі кількісні критерії на кінець березня були дотримані. Водночас частину структурних реформ реалізували із затримкою або не виконали у визначені терміни.

Українська влада погодила коригувальні заходи та оновила строки реформ у бюджетній, антикорупційній, енергетичній і фінансовій сферах. Загальний обсяг виплат за програмою з урахуванням першого траншу сягне близько $2,2 млрд.

Зараз дивляться

– Україна продовжує демонструвати вражаючу стійкість перед обличчям руйнівної війни Росії. Розумна політика, що спирається на програму, що підтримується Фондом, разом із сильною міжнародною підтримкою допомогла зберегти макроекономічну та фінансову стабільність за надзвичайно складних обставин, – йдеться у повідомленні.

МВФ погіршив прогноз зростання економіки України через посилення атак РФ на критичну інфраструктуру та наслідки війни на Близькому Сході. У 2026 році ВВП може зрости на 1–1,6%, а у 2027-му — на 3,5%. Інфляція цього року очікується на рівні 10,5%.

У Фонді наголосили, що збереження макроекономічної стабільності потребує виваженої бюджетної та монетарної політики, збільшення внутрішніх доходів і зміцнення фінансового сектору.

МВФ також закликав Україну прискорити структурні реформи, посилити боротьбу з корупцією та ухиленням від сплати податків, покращити бізнес-клімат, управління державними підприємствами й верховенство права.

Зі свого боку прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано.

За його словами, у межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми.

Водночас Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.