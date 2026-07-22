Уряд України розглядає можливість запровадження податку на відбудову після війни. Він може замінити 5% військовий збір, який, згідно із законодавством, діятиме ще три роки після скасування воєнного стану.

Про це йдеться в оновленому меморандумі України та Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF.

Податок на відбудову замість військового збору: що відомо

У Меморандумі зазначається, що після завершення війни Україні знадобляться значні кошти для відбудови, тому уряд шукає механізми, які дозволять зберегти доходи державного бюджету.

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Одним із таких варіантів є запровадження податку на відбудову після завершення дії військового збору.

— Ми забезпечимо, щоб доходи не зменшилися після закінчення терміну дії цього заходу. Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є запровадження податку на відбудову замість військового податку, який ми включимо до законодавства, що регулює перехідний період після скасування воєнного стану, — йдеться у документі.

Згідно з чинним законодавством, 5% військовий збір стягуватиметься ще три роки після припинення або скасування воєнного стану.

Що кажуть у МВФ

У Міжнародному валютному фонді позитивно оцінили намір України заздалегідь визначити механізм компенсації бюджетних надходжень після завершення дії військового збору.

У Фонді наголосили, що для забезпечення фінансової та боргової стійкості Україні доведеться й надалі працювати над мобілізацією внутрішніх доходів.

Також у МВФ зазначили, що після завершення війни структура державних видатків має змінитися: витрати на оборону поступово скорочуватимуться, натомість зростатиме фінансування відбудови та інших пріоритетних напрямів.

У квітні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон №15110, який продовжив дію підвищеного військового збору ще на три роки після припинення або скасування воєнного стану.

Зокрема, для більшості фізичних осіб ставка залишиться на рівні 5%.

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