Министерство иностранных дел совместно с Государственной налоговой службой расширили доступ украинцев, которые находятся за границей, к услуге регистрации в Госреестре физических лиц – плательщиков налогов с оформлением карточки плательщика налогов в электронной форме (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН)).

Об этом МИД сообщил в среду, 29 июля.

Как украинцы за границей могут получить РНУКПН

— Продолжаем работу по цифровизации и упрощению доступа к государственным услугам для граждан Украины за границей. Каждая такая реформа – это об уважении государства к своим гражданам. А когда есть ощущение уважения, тогда есть мотивация сохранять связи с Украиной и единство нашего народа на родной земле и на всех континентах, – отметил глава МИД Андрей Сибига.

Ранее в этом году была внедрена пилотная ветка сервиса, которая предусматривала оформление РНУКПН детям в возрасте до 18 лет по заявлению одного из родителей.

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Оформить услугу можно было через электронный кабинет системы е-Консул или через посольство или консульство Украины.

С 30 июля воспользоваться сервисом могут все граждане Украины, которые находятся за границей и имеют действительный документ, удостоверяющий личность.

Подать заявление на получение услуги могут граждане Украины в возрасте от 14 лет.

Для этого необходимо:

лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины;

обратиться через представителя, который действует на основании нотариально удостоверенной доверенности или документа, подтверждающего полномочия законного представителя лица (опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, патронатные воспитатели, руководители соответствующих институциональных учреждений и т.д.).

Заявление можно подать онлайн через собственный электронный кабинет в системе е-Консул или через посольство или консульство.

Самостоятельная подача заявления через собственный электронный кабинет в системе е-Консул является бесплатной.

В случае подачи заявления через посольство или консульское учреждение Украины взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных — $40 или €37.

Подробная информация относительно оформления услуги и необходимых документов доступна на портале МИД.

В ведомстве подчеркнули, что РНУКПН является связующим звеном для государственных реестров, а его наличие открывает доступ к все большему количеству цифровых государственных услуг даже за границей.

Запуск новых веток сервиса стал возможным благодаря сотрудничеству МИД и ГНС при поддержке МОМ, ПРООН и УВКБ ООН.

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