Міністерство закордонних справ спільно з Державною податковою службою розширили доступ українців, які перебувають за кордоном, до послуги реєстрації особи у Держреєстрі фізичних осіб – платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі (РНОКПП).

Про це МЗС повідомило у середу, 29 липня.

Як українці за кордоном можуть отримати РНОКПП

– Продовжуємо роботу з цифровізації та спрощення доступу до державних послуг для громадян України за кордоном. Кожна така реформа – це про повагу держави до своїх громадян. А коли є відчуття поваги, то є мотивація зберігати зв’язки з Україною та єдність нашого народу на рідній землі та на всіх континентах, – зазначив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Раніше цьогоріч було запроваджено пілотну гілку сервісу, яка передбачала оформлення РНОКПП дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків.

Зараз дивляться

Оформити послугу можна було через електронний кабінет системи е-Консул або через посольство чи консульство України.

Із 30 липня скористатися сервісом можуть усі громадяни України, які перебувають за кордоном та мають дійсний документ, що посвідчує особу.

Подати заяву на отримання послуги можуть громадяни України віком від 14 років.

Для цього необхідно:

особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України;

звернутися через представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або документа, що підтверджує повноваження законного представника особи (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, патронатні вихователі, керівники відповідних інституційних закладів тощо).

Заяву можна подати онлайн через власний електронний кабінет у системі е-Консул або через посольство або консульство.

Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет у системі е-Консул є безкоштовним.

У разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних – $40 або €37.

Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС.

У відомстві наголосили, що РНОКПП є сполучною ланкою для державних реєстрів, а його наявність відкриває доступ до дедалі більшої кількості цифрових державних послуг навіть за кордоном.

Запуск нових гілок сервісу став можливим завдяки співпраці МЗС та ДПС за підтримки МОМ, ПРООН та УВКБ ООН.

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