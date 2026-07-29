Большинство товаров покупатели без проблем могут вернуть в магазин в течение 14 дней с момента покупки. Это легко сделать при наличии чека. Однако бывают случаи, когда он потерялся или его не выдал магазин.

Как вернуть товар в магазин без чека о покупке и возможно ли это – читайте в нашем материале.

Можно ли вернуть товар без чека

Адвокат Антон Болтик рассказал, что, согласно статье 9 закона О защите прав потребителей, украинцы имеют право вернуть покупку даже без фискального чека. Сделать это можно в течение 14 календарных дней после совершения покупки.

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При этом товар должен быть в хорошем состоянии, с этикеткой, без дефектов и без признаков пользования. Правда, иногда продавцы спорят и говорят, что без чека вернуть товар невозможно, но это является нарушением прав потребителей.

Как вернуть товар без чека и доказать факт покупки

Согласно Закону О защите прав потребителей, вернуть в магазин товар можно даже без чека. Процедура возврата товара без фискального документа практически ничем не отличается от стандартной.

В случае отсутствия чека о покупке процедура возврата отличается тем, что придется подтвердить факт покупки в магазине. И в заявлении от покупателя нужно будет указать, что возврат товара происходит без документов.

Для возврата товара без чека необходимо прийти в магазин и сделать следующие шаги:

Написать заявление о получении копии товарного чека на имя директора магазина. Предоставить свидетеля, который подтвердит факт совершения покупки.

Магазин может попросить написать заявление на возврат товара с указанием личных данных покупателя, названия торговой точки или марки, описания товара, подлежащего возврату, даты совершения покупки и его полной стоимости.

Вернуть товар без чека также можно таким образом:

сверить штрих-код на упаковке с базой продавца;

предъявить гарантийный талон или технический паспорт изделия с печатью магазина;

показать транзакцию из банка, если оплата покупки была карточкой;

посмотреть записи с камер видеонаблюдения магазина.

При наличии любых из указанных пунктов, администрация магазина должна в течение недели вернуть деньги за товар.

На возврат товара без чека онлайн, при покупке товара в интернет-магазине, действуют такие же правила, как и в стационарном магазине. То есть в течение 14 календарных дней покупатель имеет право отказаться от покупки.

При дистанционной процедуре возврата товара, нужно написать письмо на имя продавца и аргументировать причину отказа. В свою очередь интернет-магазин должен вернуть покупателю деньги за товар в надлежащем состоянии и без признаков использования.

При отсутствии чека при покупке в интернет-магазине в качестве доказательства подойдет скрин квитанции о проведении оплаты, которую легко найти в банковском приложении. Магазин обязан дать ответ в течение 30 дней с момента получения письма.

Адвокат отметил, если продавец отказывается перевести средства на счет, то будет обязан заплатить 1% от стоимости товара за каждый день задержки.

В случае нарушения прав можно обратиться на горячую линию Защиты прав потребителей. В Киеве можно позвонить по этому номеру (044) 486 95 85.

Какой товар невозможно вернуть без чека

Адвокат Антон Болтик отметил, что возврату не подлежат определенные группы товара. Перечень товаров указан Постановлением №172 О реализации отдельных положений Закона Украины О защите прав потребителей.

В список товаров, не подлежащих возврату, отнесены:

лекарственные препараты и средства лечения;

продовольственные товары;

парфюмерно-косметические изделия;

предметы гигиены, зубные щетки, гребни и массажные щетки;

аппараты для бритья и помазки для бритья;

белье нательное, чулочно-носочные изделия, перчатки;

постельное белье и перьево-пуховые изделия;

детские игрушки мягкие, детские игрушки резиновые, надувные;

метражные ковровые изделия, товары в аэрозольной упаковке;

фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага, аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;

корсетные товары, ткани, тюлегардинные и кружевные полотна;

товары для младенцев – соски, бутылочки для кормления, пеленки;

инструменты для маникюра и педикюра;

изделия из натуральных и искусственных волос – парики;

ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней.

В случае, если покупатель считает, что его права были нарушены, он имеет право на их защиту в определенном законом порядке.

Тонкости возврата товаров без чеков

На практике многие покупатели сталкиваются с одинаковой ситуацией. Если фискальный чек потерялся, торговцы часто отказывают в возврате либо обмене продукта. Чаще они объясняют это внутренними правилами компании или требованиями налогового законодательства.

Но банковская выписка сама по себе не всегда поможет отстоять свои права. Она лишь подтверждает факт оплаты определенной суммы конкретному магазину, но не содержит сведений о том, что было приобретено. Из такого документа невозможно установить, например модель товара, его размер, цвет или другие характеристики.

Поэтому во время судебных споров одной только выписки часто оказывается недостаточно. Если продавец будет отрицать, что товар был куплен именно у него, а единственным доказательством останется банковский платеж без детализации покупки, суд может стать на сторону продавца из-за недостатка подтверждений.

Однако это не означает, что шансов доказать свою правоту нет. Данные обо всех расчетных операциях хранятся как в памяти регистратора расчетных операций (кассового аппарата), так и в информационных базах Государственной налоговой службы.

Если покупатель знает хотя бы дату и приблизительное время расчета, то их обычно можно найти в банковском приложении. Крупные торговые сети могут найти подходящую операцию в системе и повторно распечатать фискальный чек.

Если же конфликт все-таки доходит до суда, следует собирать как можно больше дополнительных доказательств. Это могут быть фотографии или видео из магазина, показания людей, присутствовавших при покупке, оригинальная упаковка со штрихкодом торговой сети или информация с бонусной карты, если при расчете на нее насчитали бонусы или кэшбек. В совокупности такие подтверждения могут существенно усилить позицию покупателя.

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