Більшість товарів покупці без проблем можуть повернути до магазину протягом 14 днів від моменту покупки. Це легко зробити за наявності чека. Проте трапляються випадки, коли він загубився або його не видав магазин.

Чи можливо повернути товар в магазин без чека про покупку та як це зробити – читайте в нашому матеріалі.

Чи можна повернути товар без чека

Адвокат Антон Болтик розповів, що за статтею 9 закону Про захист прав споживачів, українці мають право повернути покупку навіть без фіскального чека. Зробити це можна протягом 14 календарних днів після здійснення покупки.

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Проте товар має бути в хорошому стані, з етикеткою, без дефектів і не мати ознак користування. Щоправда, іноді продавці сперечаються, заявляючи, що без чека повернути товар неможливо, але це є порушенням прав споживачів.

Як повернути товар без чека та довести факт покупки

Згідно із законом Про захист прав споживачів, повернути в магазин товар можна навіть без чека.

Процедура повернення товару без фіскального документа практично нічим не відрізняється від стандартної. За відсутності чека про покупку процедура повернення відрізняється тим, що доведеться підтвердити факт купівлі в магазині. Так, у заяві від покупця потрібно вказати, що повернення товару відбувається без документів.

Для повернення товару без чека необхідно прийти в магазин і зробити такі кроки:

Написати заяву про отримання копії товарного чека на ім’я директора магазину. Надати свідка, який підтвердить факт здійснення покупки.

Магазин може попросити написати заяву на повернення товару із зазначенням особистих даних покупця, назви торгової точки чи марки, опису товару, що підлягає поверненню, дати здійснення покупки та його повної вартості.

Повернути товар без чека можна так:

звірити штрих-код на пакуванні з базою продавця;

надати гарантійний талон або технічний паспорт виробу з печаткою магазину;

показати транзакцію з банку, якщо оплата покупки була карткою;

подивитися записи з камер відеоспостереження магазину.

За наявності будь-яких із зазначених пунктів, адміністрація магазину повинна протягом тижня повернути гроші за товар.

На повернення товару без чека онлайн, під час покупки товару в інтернет-магазині, діють такі ж самі правила, як і в стаціонарному магазині. Тобто протягом 14 календарних днів покупець має право відмовитися від покупки.

За дистанційної процедури повернення товару потрібно написати листа на ім’я продавця та аргументувати причину відмови. Своєю чергою інтернет-магазин має повернути покупцеві кошти за товар у належному стані та без ознак використання.

За умови відсутності чека при покупці в інтернет-магазині як доказ підійде скрин квитанції про проведення оплати, яку легко знайти в банківському додатку. Магазин зобов’язаний дати відповідь протягом 30 днів від моменту отримання листа.

Адвокат наголосив, якщо продавець відмовляється переказати кошти на рахунок, то буде зобов’язаний заплатити 1% від вартості товару за кожен день затримки.

У разі порушення прав можна звернутися на гарячу лінію Захисту прав споживачів. У Києві можна подзвонити за цим номером (044) 486 95 85.

Який товар неможливо повернути без чека

Адвокат Антон Болтик зазначив, що поверненню не підлягають певні групи товару. Перелік товарів зазначено постановою №172 Про реалізацію окремих положень закону України Про захист прав споживачів.

До списку товарів, що не підлягають поверненню, належать:

лікарські препарати та засоби лікування;

продовольчі товари;

парфумерно-косметичні вироби;

предмети гігієни, зубні щітки, гребені та масажні щітки;

апарати для гоління та помазки для гоління;

білизна натільна, панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички;

постіль та пір’яно-пухові вироби;

дитячі іграшки м’які, дитячі іграшки гумові надувні;

метражні килимові вироби, товари в аерозольному пакуванні;

фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір, аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;

корсетні товари, тканини, тюлегардинні й мереживні полотна;

товари для немовлят — соски, пляшечки для годування, пелюшки;

інструменти для манікюру та педикюру;

вироби з натурального та штучного волосся — перуки;

ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння.

У разі, якщо покупець вважає, що його права були порушені, він має право на їхній захист у визначеному законом порядку.

Тонкощі повернення товарів без чеків

На практиці багато покупців стикаються з однаковою ситуацією. Якщо фіскальний чек загубився, продавці нерідко відмовляють у поверненні чи обміні товару. Найчастіше вони пояснюють це внутрішніми правилами компанії або вимогами податкового законодавства.

Але банківська виписка сама по собі не завжди допоможе відстояти свої права. Вона лише підтверджує факт оплати певної суми конкретному магазину, але не містить відомостей про те, що саме було придбано. Із такого документа неможливо встановити, наприклад, модель товару, його розмір, колір чи інші характеристики.

Через це під час судових спорів однієї лише виписки часто виявляється недостатньо. Якщо продавець заперечуватиме, що товар був куплений саме в нього, а єдиним доказом залишиться банківський платіж без деталізації покупки, суд може стати на бік продавця через нестачу підтверджень.

Проте це не означає, що шансів довести свою правоту немає. Дані про всі розрахункові операції зберігаються як у пам’яті реєстратора розрахункових операцій (касового апарата), так і в інформаційних базах Державної податкової служби.

Якщо покупець знає хоча б дату та приблизний час розрахунку, то їх зазвичай можна знайти у банківському застосунку. Великі торговельні мережі можуть знайти потрібну операцію в системі та повторно роздрукувати фіскальний чек.

Якщо ж конфлікт усе-таки доходить до суду, варто збирати якомога більше додаткових доказів. Це можуть бути фотографії чи відео з магазину, свідчення людей, які були присутні під час покупки, оригінальна упаковка зі штрихкодом торговельної мережі або інформація з бонусної картки, якщо під час розрахунку на неї нарахували бонуси чи кешбек. У сукупності такі докази можуть значно посилити позицію покупця.

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