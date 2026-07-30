Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 15% до 15,5%. Регулятор объясняет этот шаг необходимостью умерить инфляцию, поддержать стабильность валютного рынка и сохранить привлекательность гривневых сбережений.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

НБУ повысил учетную ставку

В НБУ отметили, что несмотря на замедление годовой инфляции до 7,2% в июне, фундаментальное ценовое давление продолжает усиливаться. Базовая инфляция растет с начала года и превышает ожидания регулятора, что явилось одним из ключевых аргументов для пересмотра монетарной политики.

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Помимо внутренних факторов Нацбанк обратил внимание на усиление внешних проинфляционных рисков. В частности, эскалация ситуации на Ближнем Востоке может привести к росту расходов бизнеса и дополнительному давлению на цены.

В регуляторе подчеркнули, что повышение учетной ставки должно помочь сохранить интерес населения к гривневым финансовым инструментам, поддержать устойчивость валютного рынка и удержать инфляцию под контролем. Это, по оценке НБУ, создаст условия для постепенного возврата инфляции в целевой уровень 5%.

В Нацбанке отметили, что в последние месяцы украинцы продолжали увеличивать вложения в срочные гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа. Этому, в частности, способствовало решение весной остановить цикл снижения учетной ставки и удерживать ее на уровне 15%.

В то же время в НБУ убеждены, что повышение ставки не повлияет негативно на кредитование. По данным регулятора, объемы кредитов продолжают расти более чем на 30% в годовом исчислении.

В Национальном банке также заявили о готовности и дальше усиливать процентную политику, если инфляционное давление будет оставаться высоким.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, учетная ставка может возрасти еще больше, а возврат к циклу ее снижения ожидается только во втором квартале 2027 года.

Источник : НБУ

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