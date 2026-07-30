Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 15% до 15,5%. Регулятор пояснює цей крок необхідністю стримати інфляцію, підтримати стабільність валютного ринку та зберегти привабливість гривневих заощаджень.

Про це повідомили у Національному банку України.

НБУ підвищив облікову ставку

У НБУ зазначили, що, попри уповільнення річної інфляції до 7,2% у червні, фундаментальний ціновий тиск продовжує посилюватися. Базова інфляція зростає від початку року та перевищує очікування регулятора, що стало одним із ключових аргументів для перегляду монетарної політики.

Зараз дивляться

Крім внутрішніх чинників, Нацбанк звернув увагу на посилення зовнішніх проінфляційних ризиків. Зокрема, ескалація ситуації на Близькому Сході може призвести до зростання витрат бізнесу та додаткового тиску на ціни.

У регуляторі наголосили, що підвищення облікової ставки має допомогти зберегти інтерес населення до гривневих фінансових інструментів, підтримати стійкість валютного ринку та втримати інфляцію під контролем. Це, за оцінкою НБУ, створить умови для поступового повернення інфляції до цільового рівня 5%.

У Нацбанку зауважили, що останніми місяцями українці продовжували збільшувати вкладення у строкові гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики. Цьому, зокрема, сприяло рішення навесні зупинити цикл зниження облікової ставки та утримувати її на рівні 15%.

Водночас у НБУ переконані, що підвищення ставки не вплине негативно на кредитування. За даними регулятора, обсяги кредитів продовжують зростати більш ніж на 30% у річному вимірі.

У Національному банку також заявили про готовність і надалі посилювати процентну політику, якщо інфляційний тиск залишатиметься високим.

Згідно з оновленим прогнозом НБУ, облікова ставка може зрости ще більше, а повернення до циклу її зниження очікується лише у другому кварталі 2027 року.

Джерело : НБУ

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