Программа Национальный кэшбэк продолжает работать. Многие украинцы уже ожидают выплаты за предыдущие месяцы и интересуются, когда выплатят кэшбек за май.

О сроках выплат читайте в материале на Фактах ICTV.

Кешбек за май: когда будет выплата

В Министерстве экономики ранее сообщали, когда придет кэшбек накопленный за май. В ведомстве отмечали, что выплаты кэшбека за покупки, произведенные в течение мая 2026 года, должны были состояться в июле.

Сейчас смотрят

В комментарии к сообщению на странице Дія Facebook представители сервиса сообщили, что порядок выплаты средств по программе Национальный кэшбек изменился. Кэшбек, накопленный за май и июнь, не перечислят одной выплатой, как это было раньше. Вместо этого деньги поступят двумя отдельными платежами в течение августа.

В Дія также пояснили, что реестр на выплату кэшбека за май уже сформирован, а проверить статус можно непосредственно в приложении. После завершения этих выплат будет сформирован отдельный реестр за июнь, после чего украинцы получат и вторую часть средств.

Пользователей заверили, что беспокоиться не стоит: все накопленные суммы сохранены в системе. В приложении Дія можно отслеживать информацию о начислении и статусе выплаты, а сами средства будут зачислены в указанные сроки.

На что можно использовать накопленный кэшбек

Вырученные средства можно направить на ряд повседневных затрат. Кэшбек разрешается использовать для:

оплаты коммунальных услуг;

оплаты почтовых сервисов;

покупки украинских продуктов питания;

приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства;

покупки книг и печатной продукции;

благотворительных взносов и донатов, в том числе в поддержку украинских военных.

Несмотря на завершение кэшбека на горючее, программа Национальный кэшбек продолжает действовать без изменений других категорий товаров украинского производства.

Участники могут получать компенсацию в размере 5 или 15% в зависимости от категории товара. Кешбек начисляется за покупку продукции украинских производителей в магазинах-партнерах программы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.