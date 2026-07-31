Кешбек за травень 2026: коли надійдуть кошти та що потрібно знати
Програма Національний кешбек продовжує працювати. Багато українців уже очікують на виплати за попередні місяці та цікавляться, коли виплатять кешбек за травень.
Про терміни виплат читайте в матеріалі на Фактах ICTV.
Кешбек за травень: коли буде виплата
У Міністерстві економіки раніше повідомляли, коли прийде кешбек накопичений за травень. У відомстві наголошували, що виплати кешбеку за покупки, здійснені протягом травня 2026 року, мали відбутися у липні.
У коментарі до допису на сторінці Дії у Facebook представники сервісу повідомили, що порядок виплати коштів за програмою Національний кешбек змінився. Зокрема, кешбек, накопичений за травень і червень, не перерахують однією виплатою, як це було раніше. Натомість гроші надійдуть двома окремими платежами протягом серпня.
У Дії також пояснили, що реєстр на виплату кешбеку за травень уже сформовано, а перевірити статус можна безпосередньо в застосунку. Після завершення цих виплат буде сформовано окремий реєстр за червень, після чого українці отримають і другу частину коштів.
Користувачів запевнили, що хвилюватися не варто: усі накопичені суми збережені в системі. У застосунку Дія можна відстежувати інформацію про нарахування та статус виплати, а самі кошти будуть зараховані у визначені терміни.
На що можна використати накопичений кешбек
Отримані кошти можна спрямувати на низку повсякденних витрат. Зокрема, кешбек дозволяється використати для:
- оплати комунальних послуг;
- оплати поштових сервісів;
- купівлі українських продуктів харчування;
- придбання ліків та медичних виробів українського виробництва;
- купівлі книжок та друкованої продукції;
- благодійних внесків і донатів, зокрема на підтримку українських військових.
Попри завершення кешбеку на пальне, програма Національний кешбек продовжує діяти без змін для інших категорій товарів українського виробництва.
Учасники можуть отримувати компенсацію у розмірі 5% або 15% залежно від категорії товару. Кешбек нараховується за покупки продукції українських виробників у магазинах-партнерах програми.