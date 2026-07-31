Програма Національний кешбек продовжує працювати. Багато українців уже очікують на виплати за попередні місяці та цікавляться, коли виплатять кешбек за травень.

Про терміни виплат читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Кешбек за травень: коли буде виплата

У Міністерстві економіки раніше повідомляли, коли прийде кешбек накопичений за травень. У відомстві наголошували, що виплати кешбеку за покупки, здійснені протягом травня 2026 року, мали відбутися у липні.

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У коментарі до допису на сторінці Дії у Facebook представники сервісу повідомили, що порядок виплати коштів за програмою Національний кешбек змінився. Зокрема, кешбек, накопичений за травень і червень, не перерахують однією виплатою, як це було раніше. Натомість гроші надійдуть двома окремими платежами протягом серпня.

У Дії також пояснили, що реєстр на виплату кешбеку за травень уже сформовано, а перевірити статус можна безпосередньо в застосунку. Після завершення цих виплат буде сформовано окремий реєстр за червень, після чого українці отримають і другу частину коштів.

Користувачів запевнили, що хвилюватися не варто: усі накопичені суми збережені в системі. У застосунку Дія можна відстежувати інформацію про нарахування та статус виплати, а самі кошти будуть зараховані у визначені терміни.

На що можна використати накопичений кешбек

Отримані кошти можна спрямувати на низку повсякденних витрат. Зокрема, кешбек дозволяється використати для:

оплати комунальних послуг;

оплати поштових сервісів;

купівлі українських продуктів харчування;

придбання ліків та медичних виробів українського виробництва;

купівлі книжок та друкованої продукції;

благодійних внесків і донатів, зокрема на підтримку українських військових.

Попри завершення кешбеку на пальне, програма Національний кешбек продовжує діяти без змін для інших категорій товарів українського виробництва.

Учасники можуть отримувати компенсацію у розмірі 5% або 15% залежно від категорії товару. Кешбек нараховується за покупки продукції українських виробників у магазинах-партнерах програми.

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