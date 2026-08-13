Воспитание детей с инвалидностью — всегда большой вызов для семьи. Это требует не только времени и сил, но и специальных знаний, ресурсов и внимания к особым потребностям ребенка.

Государство должно поддерживать таких родителей, обеспечивать детей необходимыми услугами и помощью, чтобы облегчить ежедневные трудности и создать условия для полноценного развития. Именно на это направлены новые изменения в законодательстве, которые заработают уже со следующего года.

Повысят ли выплаты на ребенка с инвалидностью в 2026 году, читайте в материале.

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Повышение выплат для детей с инвалидностью 2026: что известно

В начале 2026 года в Украине ввели новую государственную финансовую поддержку для родителей младенцев. Речь идет о выплатах на уход за ребенком, а для семей, где ребенок имеет инвалидность, предусмотрено повышенное пособие — 10,5 тыс. грн.

Таким образом, родители могут оформить следующие выплаты:

До 1 года ребенка — 7 тыс. грн в месяц.

До года, если ребенок имеет инвалидность — 10,5 тыс. грн ежемесячно.

Если семья уже получает установленную государством помощь в размере 860 грн, эти деньги будут начисляться дополнительно, при условии, что по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнится один год.

Какие выплаты действуют с 2026 года

Сейчас в Украине люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью (I–III групп) имеют право на государственную социальную помощь.

Из-за роста прожиточного минимума, согласно Государственному бюджету, выплаты для людей с инвалидностью увеличатся.

Кроме этого, государство выплачивает надбавку на уход, а вот ее могут получить как лица с инвалидностью с детства I группы, так и одинокие родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Доплата назначается независимо от того, работает ли человек, учится или проходит службу.

Выплаты на ребенка с инвалидностью 2026 до 18 лет на уход:

Для лиц с инвалидностью I группы (подгруппа А) — 200% прожиточного минимума.

Для подгруппы Б — 100%.

Выплаты на ребенка с инвалидностью подгруппы А 2026 — также 200% минимума.

Выплаты на детей с инвалидностью 2026: новые законодательные инициативы

Более того, в Украине предлагают изменить подход к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Цель не просто повысить выплаты, а создать комплексную систему поддержки семьи, которая будет включать в себя финансовую помощь, специализированные услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту повторно рассмотреть во втором чтении доработанный законопроект №14191. Документ предусматривает существенные изменения в системе поддержки детей с инвалидностью, людей с инвалидностью с детства и их семей.

Речь идет не только о повышении выплат. Законопроект также предусматривает новые социальные услуги, дополнительные гарантии для находящихся в заведениях людей и защиту средств, принадлежащих детям.

По законопроекту государственная социальная помощь для ребенка с инвалидностью составит 200% базовой величины.

Если базовая величина будет установлена ​​на уровне 4 000 грн, основная выплата будет составлять не менее 8 000 грн в месяц.

Предусмотрена также надбавка по уходу:

4 000 грн – если ЛКК подтвердила потребность ребенка в уходе;

8 000 грн – для ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Таким образом, общая ежемесячная поддержка может составлять 8 000, 12 000 или 16 000 грн в зависимости от потребностей ребенка.

Для детей, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением из-за взрывоопасных предметов, основную выплату предлагают дополнительно увеличивать на 50%.

Сколько могут получать люди с инвалидностью с детства

Изменения относятся и к совершеннолетним людям с инвалидностью с детства.

При базовой величине 4 000 грн помощь составит не менее:

8 000 грн – для I группы;

4 000 грн — для ІІ группы;

3 000 грн – для ІІІ группы.

Для людей с инвалидностью I группы предусмотрена надбавка по уходу. Для подгруппы А общая сумма может составлять не менее 16 000 грн, для подгруппы Б – 12 000 грн.

Не только деньги: какие социальные услуги предлагают

Законопроект предусматривает изменение самого подхода к государственной поддержке. Финансовую помощь планируют совместить с социальными услугами.

В частности предлагается законодательно закрепить раннее вмешательство, сопровождение во время инклюзивного обучения, комплексное развитие и уход за ребенком, а также временный отдых для родителей.

Отдельно законопроект изменяет правила выплаты пособия детям с инвалидностью, которые находятся в учреждениях.

Средства предлагается засчитывать на личные счета ребенка: 10% на текущий счет, а 90% на вкладной. Их можно будет использовать, в частности, для образования, лечения, приобретения жилья или начала самостоятельной жизни.

Для детей от 14 лет, поступивших в заведение профессионального, профессионального высшего или высшего образования и проживающих вне учреждения, где находились на полном государственном содержании, предусмотрено другое распределение: 50% на текущий счет и 50% на вкладной.

Для совершеннолетних людей с инвалидностью с детства, проживающих в заведениях, с 2028 года предлагается направлять 50% пособия непосредственно человеку, а 50% в качестве оплаты социальных услуг.

В целом предусмотренная законопроектом система поддержки в отдельных случаях может обеспечивать до 71 тыс. грн в месяц.

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