Выплаты на ребенка с инвалидностью в 2026 году: что изменится для родителей
- Дети с инвалидностью нуждаются в особом внимании и поддержке.
- Государство обеспечивает семьи финансово и специальными услугами.
Воспитание детей с инвалидностью — всегда большой вызов для семьи. Это требует не только времени и сил, но и специальных знаний, ресурсов и внимания к особым потребностям ребенка.
Государство должно поддерживать таких родителей, обеспечивать детей необходимыми услугами и помощью, чтобы облегчить ежедневные трудности и создать условия для полноценного развития. Именно на это направлены новые изменения в законодательстве, которые заработают уже со следующего года.
Повысят ли выплаты на ребенка с инвалидностью в 2026 году, читайте в материале.
Повышение выплат для детей с инвалидностью 2026: что известно
В начале 2026 года в Украине ввели новую государственную финансовую поддержку для родителей младенцев. Речь идет о выплатах на уход за ребенком, а для семей, где ребенок имеет инвалидность, предусмотрено повышенное пособие — 10,5 тыс. грн.
Таким образом, родители могут оформить следующие выплаты:
- До 1 года ребенка — 7 тыс. грн в месяц.
- До года, если ребенок имеет инвалидность — 10,5 тыс. грн ежемесячно.
- Если семья уже получает установленную государством помощь в размере 860 грн, эти деньги будут начисляться дополнительно, при условии, что по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнится один год.
Какие выплаты действуют с 2026 года
Сейчас в Украине люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью (I–III групп) имеют право на государственную социальную помощь.
Из-за роста прожиточного минимума, согласно Государственному бюджету, выплаты для людей с инвалидностью увеличатся.
Кроме этого, государство выплачивает надбавку на уход, а вот ее могут получить как лица с инвалидностью с детства I группы, так и одинокие родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Доплата назначается независимо от того, работает ли человек, учится или проходит службу.
Выплаты на ребенка с инвалидностью 2026 до 18 лет на уход:
- Для лиц с инвалидностью I группы (подгруппа А) — 200% прожиточного минимума.
- Для подгруппы Б — 100%.
- Выплаты на ребенка с инвалидностью подгруппы А 2026 — также 200% минимума.
Выплаты на детей с инвалидностью 2026: новые законодательные инициативы
Более того, в Украине предлагают изменить подход к помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Цель не просто повысить выплаты, а создать комплексную систему поддержки семьи, которая будет включать в себя финансовую помощь, специализированные услуги, цифровые решения и реальное внимание к потребностям.
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту повторно рассмотреть во втором чтении доработанный законопроект №14191. Документ предусматривает существенные изменения в системе поддержки детей с инвалидностью, людей с инвалидностью с детства и их семей.
Речь идет не только о повышении выплат. Законопроект также предусматривает новые социальные услуги, дополнительные гарантии для находящихся в заведениях людей и защиту средств, принадлежащих детям.
По законопроекту государственная социальная помощь для ребенка с инвалидностью составит 200% базовой величины.
Если базовая величина будет установлена на уровне 4 000 грн, основная выплата будет составлять не менее 8 000 грн в месяц.
Предусмотрена также надбавка по уходу:
- 4 000 грн – если ЛКК подтвердила потребность ребенка в уходе;
- 8 000 грн – для ребенка с инвалидностью подгруппы А.
Таким образом, общая ежемесячная поддержка может составлять 8 000, 12 000 или 16 000 грн в зависимости от потребностей ребенка.
Для детей, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением из-за взрывоопасных предметов, основную выплату предлагают дополнительно увеличивать на 50%.
Сколько могут получать люди с инвалидностью с детства
Изменения относятся и к совершеннолетним людям с инвалидностью с детства.
При базовой величине 4 000 грн помощь составит не менее:
- 8 000 грн – для I группы;
- 4 000 грн — для ІІ группы;
- 3 000 грн – для ІІІ группы.
Для людей с инвалидностью I группы предусмотрена надбавка по уходу. Для подгруппы А общая сумма может составлять не менее 16 000 грн, для подгруппы Б – 12 000 грн.
Не только деньги: какие социальные услуги предлагают
Законопроект предусматривает изменение самого подхода к государственной поддержке. Финансовую помощь планируют совместить с социальными услугами.
В частности предлагается законодательно закрепить раннее вмешательство, сопровождение во время инклюзивного обучения, комплексное развитие и уход за ребенком, а также временный отдых для родителей.
Отдельно законопроект изменяет правила выплаты пособия детям с инвалидностью, которые находятся в учреждениях.
Средства предлагается засчитывать на личные счета ребенка: 10% на текущий счет, а 90% на вкладной. Их можно будет использовать, в частности, для образования, лечения, приобретения жилья или начала самостоятельной жизни.
Для детей от 14 лет, поступивших в заведение профессионального, профессионального высшего или высшего образования и проживающих вне учреждения, где находились на полном государственном содержании, предусмотрено другое распределение: 50% на текущий счет и 50% на вкладной.
Для совершеннолетних людей с инвалидностью с детства, проживающих в заведениях, с 2028 года предлагается направлять 50% пособия непосредственно человеку, а 50% в качестве оплаты социальных услуг.
В целом предусмотренная законопроектом система поддержки в отдельных случаях может обеспечивать до 71 тыс. грн в месяц.