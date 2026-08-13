Виховання дітей з інвалідністю – завжди великий виклик для родини. Це потребує не лише часу та сил, а й спеціальних знань, ресурсів та уваги до особливих потреб дитини.

Держава має підтримувати таких батьків, забезпечувати дітей необхідними послугами та допомогою, щоб полегшити щоденні труднощі та створити умови для повноцінного розвитку. Саме на це спрямовані нові зміни в законодавстві, які запрацюють вже з наступного року.

Чи підвищать виплати на дитину з інвалідністю у 2026 році, читайте в матеріалі.

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Підвищення виплат для дітей з інвалідністю 2026: що відомо

Від початку 2026 року в Україні запровадили нову державну фінансову підтримку для батьків немовлят. Йдеться про виплати на догляд за дитиною, а для сімей, де дитина має інвалідність, передбачено підвищену допомогу – 10,5 тис. грн.

Отже батьки можуть оформити такі виплати:

До 1 року дитини – 7 тис. грн на місяць.

До року, якщо дитина має інвалідність – 10,5 тис. грн щомісяця.

Якщо родина вже отримує встановлену державою допомогу у розмірі 860 грн, ці гроші будуть нараховуватись додатково, за умови що станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповниться один рік.

Які виплати діють з 2026 року

Нині в Україні люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю (І–ІІІ груп) мають право на державну соціальну допомогу.

Через зростання прожиткового мінімуму, відповідно до Державного бюджету, виплати для осіб з інвалідністю зросли.

Крім цього, держава виплачує надбавку на догляд, а от її можуть отримати як особи з інвалідністю з дитинства І групи, так і одинокі батьки, які виховують дитину з інвалідністю. Доплата призначається незалежно від того, чи працює людина, навчається або проходить службу.

Виплати на дитину з інвалідністю 2026 до 18 років на догляд:

Для осіб з інвалідністю І групи (підгрупа А) – 200% прожиткового мінімуму.

Для підгрупи Б – 100%.

Виплати на дитину з інвалідністю підгрупи А 2026 – також 200% мінімуму.

Виплати на дітей з інвалідністю 2026: нові законодавчі ініціативи

Ба більше, в Україні пропонують змінити підхід до допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Мета не просто підвищити виплати, а створити комплексну систему підтримки родини, яка включатиме фінансову допомогу, спеціалізовані послуги, цифрові рішення та реальну увагу до потреб.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту повторно розглянути у другому читанні доопрацьований законопроєкт №14191. Документ передбачає суттєві зміни у системі підтримки дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю з дитинства та їхніх родин.

Йдеться не лише про підвищення виплат. Законопроєкт також передбачає нові соціальні послуги, додаткові гарантії для людей, які перебувають у закладах, та захист коштів, що належать дітям.

За законопроєктом державна соціальна допомога для дитини з інвалідністю становитиме 200% базової величини.

Якщо базову величину встановлять на рівні 4 000 грн, основна виплата становитиме щонайменше 8 000 грн на місяць.

Передбачена також надбавка на догляд:

4 000 грн – якщо ЛКК підтвердила потребу дитини в догляді;

8 000 грн – для дитини з інвалідністю підгрупи А.

Таким чином, загальна щомісячна підтримка може становити 8 000, 12 000 або 16 000 грн залежно від потреб дитини.

Для дітей, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням через вибухонебезпечні предмети, основну виплату пропонують додатково збільшувати на 50%.

Скільки можуть отримувати люди з інвалідністю з дитинства

Зміни стосуються і повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства.

За базової величини 4 000 грн допомога становитиме не менше:

8 000 грн – для І групи;

4 000 грн – для ІІ групи;

3 000 грн – для ІІІ групи.

Для людей з інвалідністю І групи передбачена надбавка на догляд. Для підгрупи А загальна сума може становити щонайменше 16 000 грн, для підгрупи Б – 12 000 грн.

Не лише гроші: які соціальні послуги пропонують

Законопроєкт передбачає зміну самого підходу до державної підтримки. Фінансову допомогу планують поєднати із соціальними послугами.

Зокрема, пропонується законодавчо закріпити раннє втручання, супровід під час інклюзивного навчання, комплексний розвиток і догляд за дитиною, а також тимчасовий відпочинок для батьків.

Окремо законопроєкт змінює правила виплати допомоги дітям з інвалідністю, які перебувають у закладах.

Кошти пропонується зараховувати на особисті рахунки дитини: 10% на поточний рахунок, а 90% на вкладний. Їх можна буде використовувати, зокрема, для освіти, лікування, придбання житла або початку самостійного життя.

Для дітей від 14 років, які вступили до закладу професійної, фахової передвищої чи вищої освіти та проживають поза закладом, де перебували на повному державному утриманні, передбачено інший розподіл: 50% на поточний рахунок і 50% на вкладний.

Для повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства, які проживають у закладах, із 2028 року пропонується спрямовувати 50% допомоги безпосередньо людині, а 50% закладу як оплату соціальних послуг.

Загалом передбачена законопроєктом система підтримки в окремих випадках може забезпечувати до 71 тис. грн на місяць.

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