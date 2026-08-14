Украинцы, которые пользуются программой Национальный кэшбек, до сих пор ждут выплаты за май и июнь. Сначала деньги за майские покупки должны были поступить в июле, однако график изменился. Теперь выплаты за эти два месяца ожидаются в августе.

Разбираемся, почему не выплачивают Национальный кэшбэк, когда поступят деньги и что будет с выплатой за июль.

Почему не выплачивают Национальный кэшбек за май и июнь

Еще в мае Минэкономики сообщало, что кэшбек за покупки этого месяца украинцы получат в июле. В дальнейшем выплаты должны производиться после 20 числа следующего месяца.

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Однако впоследствии график сменили. Как пояснили в Дія, выплаты за май и июнь будут произведены отдельно. Сначала сформируют реестр получателей за май и произведут соответствующую выплату, после чего начнется процедура по июньскому кэшбеку.

То есть речь идет именно о задержке выплат, а не об отмене начисленных сумм. В то же время, по состоянию на 14 августа конкретной даты зачисления средств за июнь официально не назвали.

Когда выплатят Национальный кэшбек за июль

С июльским кэшбеком ситуация еще проще, ведь его выплатят после завершения выплат за май и июнь.

Точную дату в Дія пока не называют. Учитывая, что государство еще должно провести выплаты сразу за два предыдущих месяца, вероятнее всего, деньги за июль украинцы получат уже в сентябре.

То есть, тем, кто ждет Национальный кэшбек за последние три месяца, придется получать средства поэтапно: сначала за май, потом за июнь и уже после этого за июль.

Когда выплатят национальный кэшбек за последние 3 месяца

Отдельно вопрос о будущем программы возник после смены правительства в июле.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН отметил, что новое правительство в первую очередь сосредоточится на подготовке к отопительному сезону, энергетике, завершении сельскохозяйственных работ и вопросам обороноспособности Украины.

По его словам, среди возможных практических изменений после обновления Кабмина может быть и сворачивание программы Национального Кэшбека.

Однако Пендзин говорил именно о возможном сценарии, а не об уже принятом решении. Официального заявления правительства о прекращении Национального кэшбека пока нет.

Напротив, в конце июля Минэкономики сообщало о расширении программы: к ней присоединились еще два банка, а общее количество банков-участников возросло до 22. Поэтому говорить о прекращении выплат пока рано.

Национальный кэшбек: почему не выплачивают

Перенос выплат не означает, что начисленный кэшбек исчезает. Речь идет об изменении сроков его зачисления. Программа продолжает работать.

Следовательно, Национальный кэшбек за май и июнь ожидается в августе, а за июль, вероятнее всего, уже в сентябре. Официальной даты для двух ближайших выплат пока нет, как и решения о прекращении программы.

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