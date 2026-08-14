Денежную помощь на содержание ребенка могут получить лица, находящиеся в статусе одиноких родителей. Это касается одиноких матерей или отцов, которые не зарегистрировали брак, а также одиноких усыновителей, у которых в документах о рождении ребенка отсутствует информация о биологических родителях.

Факты ICTV узнавали, как оформить помощь матерям-одиночкам и какова сумма выплат.

Как оформить помощь матерям-одиночкам в приложении Дія

Оформить выплаты матерям-одиночкам можно онлайн и оффлайн, обратившись в орган социальной защиты населения.

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Порядок подачи заявления онлайн:

  • Перейдите на портал Дія и нажмите кнопку Подать заявление, после чего авторизуйтесь.
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  • Укажите причину, по которой вы имеете право на получение помощи (например, статус одинокого отца или матери).
  • Заполните информацию о ребенке, на которого планируете получать выплаты.
  • Определите, каким способом вы хотите получать помощь (на банковский счет или через другие каналы).
  • Внесите данные о членах семьи.
  • Укажите информацию о ваших доходах и имуществе, а также о доходах членов вашей семьи.
  • Загрузите сканкопии необходимых документов, например справки о заболевании ребенка (при наличии).
  • Просмотрите предварительно сформированное заявление и декларацию. Подпишите документы с помощью электронной подписи или Дія.Підпису и отправьте их в орган социальной защиты.

Отслеживайте ход рассмотрения вашей заявки в вашем личном кабинете на портале Дія. После рассмотрения заявления вы получите сообщение на электронную почту, указанную при регистрации.

За дополнительной информацией обращайтесь в орган социальной защиты вашего региона.

Как оформить помощь матерям одиночкам в 2026 году офлайн

Вы можете подать заявление на получение помощи, отправив его заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или через других уполномоченных лиц.

Необходимые документы:

  • Заявление о назначении помощи.
  • Декларация о доходах и имуществе.
  • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении или документ о рождении, выданный иностранным органом, в котором нет сведений об отце.
  • Копия свидетельства о рождении ребенка.
  • Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей).
  • Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь в связи с потерей кормильца (при необходимости).
  • Копия справки учебного заведения об обучении ребенка (по дневной или дуальной форме), если ребенок еще не закончил обучение, но не старше 23 лет.
  • Копия справки, если ребенок находится на содержании в интернатном учреждении за государственный счет, но проживает дома во время летних каникул.

Заявление и сопроводительные документы необходимо подать в местный орган социальной защиты населения.

Сколько платят матерям-одиночкам в Украине 2026 года

В ПФУ напомнили, что помощь на детей, предоставляемая одиноким матерям (а также одиноким усыновителям или матери / отцу в случае смерти одного из родителей), определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.

Размер прожиточного минимума для детей в 2026 году:

  • Для детей в возрасте до 6 лет — 2 817 грн.
  • Для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 грн.
  • Для лиц в возрасте от 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3 328 грн.

Размер помощи матерям-одиночкам в Украине 2026 года рассчитывается индивидуально, в зависимости от доходов семьи, учитываемых при определении права на выплаты.

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Источник: Дія

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