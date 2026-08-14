Денежную помощь на содержание ребенка могут получить лица, находящиеся в статусе одиноких родителей. Это касается одиноких матерей или отцов, которые не зарегистрировали брак, а также одиноких усыновителей, у которых в документах о рождении ребенка отсутствует информация о биологических родителях.

Факты ICTV узнавали, как оформить помощь матерям-одиночкам и какова сумма выплат.

Как оформить помощь матерям-одиночкам в приложении Дія

Оформить выплаты матерям-одиночкам можно онлайн и оффлайн, обратившись в орган социальной защиты населения.

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Порядок подачи заявления онлайн:

Перейдите на портал Дія и нажмите кнопку Подать заявление, после чего авторизуйтесь.

Укажите причину, по которой вы имеете право на получение помощи (например, статус одинокого отца или матери).

Заполните информацию о ребенке, на которого планируете получать выплаты.

Определите, каким способом вы хотите получать помощь (на банковский счет или через другие каналы).

Внесите данные о членах семьи.

Укажите информацию о ваших доходах и имуществе, а также о доходах членов вашей семьи.

Загрузите сканкопии необходимых документов, например справки о заболевании ребенка (при наличии).

Просмотрите предварительно сформированное заявление и декларацию. Подпишите документы с помощью электронной подписи или Дія.Підпису и отправьте их в орган социальной защиты.

Отслеживайте ход рассмотрения вашей заявки в вашем личном кабинете на портале Дія. После рассмотрения заявления вы получите сообщение на электронную почту, указанную при регистрации.

За дополнительной информацией обращайтесь в орган социальной защиты вашего региона.

Как оформить помощь матерям одиночкам в 2026 году офлайн

Вы можете подать заявление на получение помощи, отправив его заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или через других уполномоченных лиц.

Необходимые документы:

Заявление о назначении помощи.

Декларация о доходах и имуществе.

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении или документ о рождении, выданный иностранным органом, в котором нет сведений об отце.

Копия свидетельства о рождении ребенка.

Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей).

Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь в связи с потерей кормильца (при необходимости).

Копия справки учебного заведения об обучении ребенка (по дневной или дуальной форме), если ребенок еще не закончил обучение, но не старше 23 лет.

Копия справки, если ребенок находится на содержании в интернатном учреждении за государственный счет, но проживает дома во время летних каникул.

Заявление и сопроводительные документы необходимо подать в местный орган социальной защиты населения.

Сколько платят матерям-одиночкам в Украине 2026 года

В ПФУ напомнили, что помощь на детей, предоставляемая одиноким матерям (а также одиноким усыновителям или матери / отцу в случае смерти одного из родителей), определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.

Размер прожиточного минимума для детей в 2026 году:

Для детей в возрасте до 6 лет — 2 817 грн.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 грн.

Для лиц в возрасте от 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3 328 грн.

Размер помощи матерям-одиночкам в Украине 2026 года рассчитывается индивидуально, в зависимости от доходов семьи, учитываемых при определении права на выплаты.

Источник : Дія

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