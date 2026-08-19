Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №15450, предусматривающий принятие нового Таможенного кодекса Украины.

За документ проголосовал 261 народный депутат

Рада поддержала законопроект №15450

Новый Кодекс должен стать важным шагом по приближению украинского таможенного законодательства к нормам Европейского Союза и продвижению Украины на пути к членству в ЕС.

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— Принятие нового Таможенного кодекса Украины является необходимым условием для переговорного раздела 29 Таможенного союза и приближения Украины к членству в ЕС. Предложенные в документе единые таможенные правила предусматривают прозрачность процедур для бизнеса, а для экономики – открытие новых возможностей по экспорту, привлечению инвестиций и интеграции в европейские цепи поставок, – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, принятие Кодекса является одним из условий получения макрофинансовой помощи в рамках Ukraine Support Loan. Речь идет о возможности привлечь в государственный бюджет 1,5 млрд евро для финансирования ключевых расходов.

Что предусматривает новый Таможенный кодекс:

Европейские правила и терминология. Украина переходит на таможенную терминологию ЕС, систему авторизаций и таможенных процедур, а также европейские подходы к декларированию, принятию решений, определению таможенного долга, гарантиям и освобождению от уплаты пошлины.

Сохранение действующих авторизаций для бизнеса. Бессрочные разрешения продолжат действовать, а срочные будут действовать до истечения их срока.

Предприятия со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО) сохранят свои преимущества, в частности, упрощенный контроль и приоритетное таможенное оформление. В перспективе предполагается взаимное признание статуса АЭО с другими странами.

Право быть услышанным. Бизнес получит возможность аргументировать заявленную таможенную стоимость до того, как таможня примет окончательное решение. Ожидается, что такой механизм поможет сократить количество доходящих до суда споров.

Цифровизация таможенных процедур. Обмен информацией между предпринимателями и таможней будет осуществляться через электронное “единственное окно”. Необходимые разрешительные документы от других государственных органов будут поступать в систему автоматически.

Это должно сократить бумажный документооборот, количество личных обращений в таможню и минимизировать коррупционные риски.

Понятен механизм обжалования. Устанавливается четкая процедура обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов: сначала – в орган высшего уровня, а при необходимости – в суд. Механизм будет согласован с Законом Украины “Об административной процедуре”.

Сохранение таможенных льгот. Действующие льготы по уплате ввозной пошлины остаются, в частности, для нужд обороны, энергетики и гуманитарной помощи.

Во время военного положения и в течение года после его завершения будут сохраняться действующие пороги беспошлинного ввоза товаров в багаже ​​граждан: до 500 евро и 50 кг при пересечении границы наземным транспортом и до 1000 евро и 50 кг — авиатранспортом.

Новые возможности таможни. Законопроект предусматривает возможность предоставления таможенным органам оперативно-розыскных и следственных функций – такая практика уже применяется в большинстве стран ЕС.

В то же время, эти положения не заработают автоматически после принятия Кодекса. Пределы и критерии соответствующих полномочий должны быть отдельно определены изменениями в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы после консультаций с прокуратурой, бизнесом и экспертным сообществом.

Новый Таможенный кодекс должен заложить основу для работы украинской таможни по европейским правилам, сделать процедуры более цифровыми и предсказуемыми для бизнеса и приблизить Украину к полноценной интеграции в таможенное пространство ЕС.

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