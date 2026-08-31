Стартувала місія МВФ в Україні: обговорюватимуть стан економіки, реформи та бюджет-2027
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу в Україні.
Представники МВФ обговорять з українською владою стан економіки, виконання зобов’язань у межах програми фінансування, структурні реформи та параметри бюджету на 2027 рік.
Про початок роботи місії повідомило представництво МВФ в Україні.
Місія МВФ в Україні: що відомо
Місію Міжнародного валютного фонду очолює Гевін Грей. Її представники розпочали робочі зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами.
Під час переговорів планують оцінити перспективи української економіки та виконання Україною зобов’язань у межах програми розширеного фінансування EFF.
Окрему увагу сторони приділять макроекономічним і структурним реформам, передбаченим співпрацею з фондом.
Ще одним із головних питань стане проєкт державного бюджету на 2027 рік. Представники України та МВФ мають обговорити його основні параметри та пов’язані з ними економічні питання.
Нагадаємо, що 23 липня Україна отримала від МВФ другий транш у розмірі близько $690 млн у межах нової чотирирічної програми.
Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомляв, що кошти надійшли до державного бюджету. Їх передбачено спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків.