Финансирование социальных выплат в сентябре 2026 года: важные изменения для получателей
Для многих украинцев государственная социальная помощь является важной частью ежемесячного бюджета. Речь идет о выплатах, которые получают малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и другие категории граждан, имеющие право на государственную поддержку.
Поэтому получателям важно знать, когда в сентябре поступают средства и началось ли уже их финансирование.
Факты ICTV узнавали, когда проводится финансирование социальных выплат в сентябре и что изменится для получателей, которые пользуются счетами в Укрэксимбанке.
Когда будет финансирование социальных выплат в сентябре 2026 года
Финансирование социальных выплат в сентябре началось с 1 числа. По состоянию на 9 сентября Пенсионный фонд Украины уже направил 6,4 млрд грн на социальные пособия и другие выплаты.
Эта сумма относится именно к категории социальных пособий в статистике ПФУ. Пенсионные выплаты, жилищные субсидии и льготы, а также страховые выплаты фонд учитывает отдельно.
Следовательно, получатели социальной помощи уже могут ожидать поступления средств в рамках проведенного финансирования. Конкретная дата зачисления зависит от вида выплаты и ее графика, утвержденного Пенсионным фондом.
Какие социальные выплаты финансирует Пенсионный фонд
К социальным пособиям относятся выплаты, назначенные людям и семьям, которые соответствуют установленным государством условиям.
В частности, это государственная помощь малообеспеченным семьям, выплаты одиноким матерям, помощь многодетным семьям и другие виды социальной поддержки населения.
Пенсионный фонд также осуществляет выплаты внутренне перемещенным лицам и другим категориям получателей в соответствии с действующими государственными программами помощи.
Когда ожидать финансирования социальных выплат в сентябре клиентам Укрэксимбанка
Отдельный вопрос в сентябре касается получателей, которые получают государственные выплаты на счета в Укрэксимбанке.
Пенсионный фонд проинформировал о прекращении с 1 октября 2026 года сотрудничества с Укрэксимбанком в части обслуживания счетов получателей пенсий, жилищных субсидий и льгот, а также других государственных социальных выплат.
Поэтому тем, кто спрашивает, когда проводится финансирование социальных выплат в сентябре через Укрэксимбанк, необходимо до 15 сентября включительно выбрать другой уполномоченный банк.
После открытия счета нужно сообщить Пенсионному фонду о новых реквизитах. Для этого подается заявление об изменении способа выплаты пенсии или другой социальной помощи.
Сделать это можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.
Если получатель не изменит банк, выплаты не прекратятся. После прекращения обслуживания через Укрэксимбанк средства будут выплачиваться через отделения Укрпочты.