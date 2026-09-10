Для многих украинцев государственная социальная помощь является важной частью ежемесячного бюджета. Речь идет о выплатах, которые получают малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и другие категории граждан, имеющие право на государственную поддержку.

Поэтому получателям важно знать, когда в сентябре поступают средства и началось ли уже их финансирование.

Факты ICTV узнавали, когда проводится финансирование социальных выплат в сентябре и что изменится для получателей, которые пользуются счетами в Укрэксимбанке.

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Когда будет финансирование социальных выплат в сентябре 2026 года

Финансирование социальных выплат в сентябре началось с 1 числа. По состоянию на 9 сентября Пенсионный фонд Украины уже направил 6,4 млрд грн на социальные пособия и другие выплаты.

Эта сумма относится именно к категории социальных пособий в статистике ПФУ. Пенсионные выплаты, жилищные субсидии и льготы, а также страховые выплаты фонд учитывает отдельно.

Следовательно, получатели социальной помощи уже могут ожидать поступления средств в рамках проведенного финансирования. Конкретная дата зачисления зависит от вида выплаты и ее графика, утвержденного Пенсионным фондом.

Какие социальные выплаты финансирует Пенсионный фонд

К социальным пособиям относятся выплаты, назначенные людям и семьям, которые соответствуют установленным государством условиям.

В частности, это государственная помощь малообеспеченным семьям, выплаты одиноким матерям, помощь многодетным семьям и другие виды социальной поддержки населения.

Пенсионный фонд также осуществляет выплаты внутренне перемещенным лицам и другим категориям получателей в соответствии с действующими государственными программами помощи.

Когда ожидать финансирования социальных выплат в сентябре клиентам Укрэксимбанка

Отдельный вопрос в сентябре касается получателей, которые получают государственные выплаты на счета в Укрэксимбанке.

Пенсионный фонд проинформировал о прекращении с 1 октября 2026 года сотрудничества с Укрэксимбанком в части обслуживания счетов получателей пенсий, жилищных субсидий и льгот, а также других государственных социальных выплат.

Поэтому тем, кто спрашивает, когда проводится финансирование социальных выплат в сентябре через Укрэксимбанк, необходимо до 15 сентября включительно выбрать другой уполномоченный банк.

После открытия счета нужно сообщить Пенсионному фонду о новых реквизитах. Для этого подается заявление об изменении способа выплаты пенсии или другой социальной помощи.

Сделать это можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Если получатель не изменит банк, выплаты не прекратятся. После прекращения обслуживания через Укрэксимбанк средства будут выплачиваться через отделения Укрпочты.

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