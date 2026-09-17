Обмен долларов в Украине иногда вызывает вопросы не только из-за состояния банкноты или года ее выпуска. Отдельная ситуация — с небольшими номиналами. Купюры по 1, 5 или $10 встречаются значительно реже привычных $100, поэтому у владельцев таких банкнот возникает вопрос: а примут ли их в банке или обменном пункте.

Можно ли обменять доллары мелкого номинала в Украине и какие правила действуют для таких банкнот, разбирались Факты ICTV.

Принимают ли банки доллары мелкого номинала

Банкнота номиналом 1, 5 или $10 не становится непригодной для обмена только из-за небольшого номинала.

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Национальный банк Украины запрещает уполномоченным учреждениям устанавливать ограничения по номиналу иностранных банкнот, если они являются законным платежным средством в соответствующей стране.

Это требование содержится в пункте 32 Положения о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины.

Таким образом, отдельного запрета на обмен долларов мелкого номинала в Украине нет. Это касается банкнот всех номиналов, которые находятся в законном обращении в США.

Принимают ли обменники мелкие доллары в Украине

То же правило распространяется на небанковские учреждения, которые имеют право проводить валютно-обменные операции.

Однако некоторые коммерческие обменники или кассы могут неохотно принимать мелкие купюры из-за отсутствия сдачи или небольшой выгоды, однако законодательного запрета на обмен 1 доллара нет.

При этом банкнота должна соответствовать установленному образцу и не иметь признаков значительного износа или повреждения. То есть $5 или $10 сами по себе не являются основанием для операции инкассо.

Отдельно НБУ подчеркивает, что учреждения не должны устанавливать ограничения и по году эмиссии, если банкнота остается законным платежным средством в соответствующей стране.

Когда доллар могут принять на инкассо

Если проблема не в номинале, а в состоянии банкноты, действуют другие правила. Банкноты со значительными повреждениями или признаками значительного износа принимают на инкассо. Это, например, разорванные или разрезанные купюры, банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты, существенно измененным цветом бумаги или изображений, значительными пятнами, а также обожженные или прожженные.

Такие банкноты передают иностранному банку-корреспонденту для обмена на пригодную к обращению валюту. Условия и комиссию за инкассо банк определяет самостоятельно.

При этом незначительные следы использования не означают, что банкнота непригодна для обмена. К незначительному износу относятся, в частности, локальные потертости, небольшие пятна, отдельные надписи, небольшие надрывы или отверстия в пределах параметров, установленных НБУ.

Что делать, если не принимают мелкие доллары

Если банк или обменник отказывается принимать исправную банкноту из-за ее номинала или года выпуска, клиент может обратиться к руководству учреждения.

Если вопрос не решается, можно подать обращение в Национальный банк. Регулятор рассматривает такие обращения и проверяет соблюдение уполномоченными учреждениями требований валютного законодательства.

Таким образом, доллары мелкого номинала в Украине можно обменять, если они являются законным платежным средством в США и соответствуют требованиям к состоянию банкноты. Сам номинал $1, $5 или $10 не является основанием для отказа в обмене.

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