У вересні 2026 року Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Його підготовка та обговорення відбувалися на фоні складної фінансової ситуації, адже Україні не вистачає міжнародної допомоги, а також залишається відкритим питання, яким чином фінансуватимуться державні видатки до кінця 2026 року.

Попри всі ці дискусії, у проєкті бюджету вже визначили основні соціальні показники на наступний рік. Зокрема, став відомим орієнтовний розмір мінімальної заробітної плати у 2027 році.

Який розмір мінімальної зарплати в Україні у 2027 році

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону України Про Державний бюджет України на 2027 рік №16000 та подав його до Верховної Ради.

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У документі запропоновано встановити мінімальну заробітну плату у 2027 році на рівні 9 546 грн на місяць. Мінімальна погодинна оплата праці буде становити 57,50 грн.

Ці показники поки не є остаточними, оскільки закон про державний бюджет ще має пройти парламентський розгляд.

На що вплине мінімальна заробітна плата у 2027 році

Розмір мінімальної заробітної плати у 2027 році визначатиме гарантований державою мінімальний рівень оплати праці за виконану працівником місячну або погодинну норму.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю та статті 3 закону України Про оплату праці, якщо працівник повністю виконав місячну норму, його зарплата не може бути нижчою за встановлену мінімальну зарплату.

Якщо людина працює неповний робочий час, мінімальна зарплата визначається пропорційно виконаній нормі. Для погодинної оплати застосовується встановлений державою мінімальний розмір за годину.

Які виплати враховують у мінімальній зарплаті

Не всі виплати працівникові зараховуються під час порівняння зарплати з мінімальною. Закон, зокрема, передбачає окремі виплати, які не враховуються. Це доплати за роботу в несприятливих умовах або з підвищеним ризиком для здоров’я, за нічні та надурочні роботи, за роз’їзний характер роботи, а також деякі премії до святкових і ювілейних дат.

Тому питання про те, який розмір мінімальної зарплати в Україні у 2027 році, не зводиться лише до порівняння загальної суми всіх виплат працівникові з установленим показником.

Як мінімальна зарплата вплине на трудові штрафи

Збільшення мінімальної зарплати впливає не лише на оплату праці. Її розмір також використовується як розрахункова величина для окремих фінансових санкцій за порушення трудового законодавства.

Тобто після зміни мінімальної зарплати змінюються і суми штрафів, які розраховуються у кратному розмірі МЗП. Конкретні санкції залежать від виду порушення та передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю.

Отже, мінімальна заробітна плата у 2027 році поки має статус запропонованого показника. Остаточний її розмір буде визначений після ухвалення державного бюджету на 2027 рік.

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