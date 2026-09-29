Україна зіткнеться з дефіцитом фінансування в розмірі до $54 млрд до 2029 року, оскільки охоплена війною країна прагне отримати від партнерів додаткове фінансування для відсічі російському вторгненню.

Про це свідчать попередні оцінки Міжнародного валютного фонду, пише Bloomberg.

Дефіцит фінансування України та допомога ЄС

За оцінками МВФ, наступного року Україна матиме дефіцит фінансування від $30 млрд до $35 млрд, у 2028 році – $17 млрд, а у 2029 році – $2 млрд. Про це повідомили джерела, знайомі з питанням, на умовах анонімності. Ці цифри можуть змінитися.

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Представник МВФ не надав коментарів виданню.

У вівторок у Брюсселі зустрілися донори України, щоб прискорити переговори щодо надання додаткової допомоги.

На початку цього року ЄС погодив пакет допомоги для України на €90 млрд ($102 млрд) і закликає партнерів виконати своє зобов’язання щодо надання додаткових €30 млрд цього та наступного року.

Крім того, Європейська комісія (виконавчий орган ЄС) і МВФ закликають український уряд виконати свій план реформ. Це дозволить Україні отримати міжнародну допомогу та покращити управління наданими коштами.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів України Сергій Марченко мали зустрітися у вівторок, 29 вересня, щоб обговорити реформи, необхідні для наступного траншу бюджетної підтримки ЄС для України, повідомив представник Єврокомісії Балаш Уйварі.

Країни-члени ЄС досі обговорюють, як надати Києву додаткове фінансування, оскільки очікується, що війна триватиме наступного року, тоді як російські та українські сили протягом останніх місяців посилили свої атаки.

Деякі країни-члени ЄС знову повернулися до ідеї використання €210 млрд активів російського Центрального банку, заморожених у Європі, щоб залучити додаткове фінансування, інші запропонували випустити додаткові спільні боргові зобов’язання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський говорив, що МВФ допоможе Україні залучити частину коштів, необхідних для підтримки фінансової стабільності держави у 2027 році.

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