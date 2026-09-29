Кривой Рог вынужден сократить расходы городского бюджета и отложить часть проектов развития из-за уменьшения налоговых поступлений. Причиной стала фактическая остановка работы крупных предприятий города.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Кривой Рог сокращает расходы бюджета

По его словам, сейчас не работают АрселорМиттал Кривой Рог, Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты и Криворожский железорудный комбинат.

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Загрузка других крупных предприятий города составляет не более четверти от уровня, который был до начала полномасштабной войны. Из-за этого простаивают и многочисленные предприятия, которые работают как подрядчики.

Вилкул отметил, что на ситуацию повлияли российские атаки и трудности с вывозом продукции через порты.

Из-за падения налоговых поступлений в Кривом Роге в 2026 году прекратят реализацию ряда важных проектов. При этом городские власти планируют обеспечить функционирование критической инфраструктуры.

— Но речь не идет о развитии. Речь идет о выживании. Сейчас надо выжить, — заявил Вилкул.

Прогноз относительно бюджета Кривого Рога на 2027 год он назвал “очень плохим”.

Основными приоритетами для города останутся школы, детские сады, больницы, водоснабжение и теплоснабжение.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в августе украинская металлургическая отрасль существенно снизила объемы производства, а в сентябре спад может стать еще более ощутимым.

После российских обстрелов работу прекратили Запорожсталь и Каметсталь. 25 сентября стало известно об остановке производства на АрселорМиттал Кривой Рог.

По информации ОП Укрметаллургпром, в августе 2026 года металлургические предприятия Украины произвели 277 тыс. т стали. По сравнению с августом 2025 года показатель снизился на 57,3%, а относительно июля — на 39,4%.

Объем производства чугуна в августе составил 257,1 тыс. т, что на 65,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. Производство товарного металлопроката сократилось на 57,4% — до 269,5 тыс. т.

Фото: ArcelorMittal

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