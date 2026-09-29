Кривий Ріг змушений скоротити видатки міського бюджету та відкласти частину проєктів розвитку через зменшення податкових надходжень. Причиною стало фактичне припинення роботи великих підприємств міста.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг скорочує видатки бюджету

За його словами, наразі не працюють АрселорМіттал Кривий Ріг, Інгулецький та Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат.

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Завантаженість інших великих підприємств міста становить не більше чверті від рівня, який був до початку повномасштабної війни. Через це простоюють і численні підприємства, що працюють як підрядники.

Вілкул зазначив, що на ситуацію вплинули російські атаки та труднощі з вивезенням продукції через порти.

Через падіння податкових надходжень у Кривому Розі у 2026 році припинять реалізацію низки важливих проєктів. При цьому міська влада планує забезпечити функціонування критичної інфраструктури.

– Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити, – заявив Вілкул.

Прогноз щодо бюджету Кривого Рогу на 2027 рік він назвав “дуже поганим”.

Основними пріоритетами для міста залишаться школи, дитячі садки, лікарні, водопостачання та теплопостачання.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у серпні українська металургійна галузь суттєво знизила обсяги виробництва, а у вересні спад може стати ще відчутнішим.

Після російських обстрілів роботу припинили Запоріжсталь і Каметсталь. 25 вересня стало відомо про зупинку виробництва на АрселорМіттал Кривий Ріг.

За інформацією ОП Укрметалургпром, у серпні 2026 року металургійні підприємства України виробили 277 тис. т сталі. Порівняно із серпнем 2025 року показник зменшився на 57,3%, а відносно липня – на 39,4%.

Обсяг виробництва чавуну у серпні склав 257,1 тис. т, що на 65,6% менше за аналогічний показник минулого року. Виробництво товарного металопрокату скоротилося на 57,4% – до 269,5 тис. т.

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