Правительство Украины перешло в режим максимальной экономии и отложило все первоочередные расходы, однако для обеспечения устойчивости государства и обороны критически важным остается привлечение денег от международных партнеров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время заседания правительства.

Украине необходима финансовая поддержка партнеров

Премьер-министр подчеркнул, что предоставление международного финансирования напрямую зависит от четкого выполнения Украиной взятых на себя обязательств, которые делятся на два блока — законодательные изменения и правительственные решения.

Сейчас смотрят

Во время очередного заседания Кабмин принял еще четыре решения в рамках правительственной части обязательств.

— Я обещал лично отчитываться о выполнении правительственной части. Сегодня на заседании мы приняли еще четыре решения в рамках этих обязательств. Из 42 запланированных решений выполнено уже 17. Остальные должны завершить, как и обещали, до 15 октября, — сообщил он.

Корецкий отметил высокую цену возможных задержек в реализации реформ, поскольку от привлечения международных денег зависят обороноспособность страны и противостояние российской агрессии. В течение следующих двух недель работа будет максимально ускорена.

Также Корецкий отметил работу народных депутатов, которые на прошлой пленарной неделе поддержали часть необходимых законопроектов в первом чтении, подтвердив настроенность Кабмина на конструктивное и слаженное сотрудничество с Верховной Радой.

Недавно стало известно, что Кабинет министров вводит жесткий режим экономии бюджетных денег и уже нашел 70 млрд грн, которые планирует направить на нужды сил обороны.

28 сентября Корецкий заявил, что Украина не получила часть запланированного международного финансирования, поэтому Кабмин принял решение о приоритетности государственных расходов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.