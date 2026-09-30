Уряд України перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки, однак для забезпечення стійкості держави та оборони критично важливим залишається залучення грошей від міжнародних партнерів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час засідання уряду.

Україні необхідна фінансова підтримка партнерів

Прем’єр-міністр наголосив, що надання міжнародного фінансування напряму залежить від чіткого виконання Україною взятих на себе зобов’язань, які поділяються на два блоки — законодавчі зміни та урядові рішення.

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Під час чергового засідання Кабмін ухвалив ще чотири рішення в межах урядової частини зобов’язань.

— Я обіцяв особисто звітувати про виконання урядової частини. Сьогодні на засіданні ми ухвалили ще чотири рішення в межах цих зобов’язань. Із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Інші маємо завершити, як і обіцяли, до 15 жовтня, — повідомив він.

Корецький наголосив на високій ціні можливих затримок у реалізації реформ, оскільки від залучення міжнародних грошей залежать обороноздатність країни та протистояння російській агресії. Протягом наступних двох тижнів роботу буде максимально прискорено.

Також Корецький відзначив роботу народних депутатів, які минулого пленарного тижня підтримали частину необхідних законопроєктів у першому читанні, підтвердивши налаштованість Кабміну на конструктивну і злагоджену співпрацю з Верховною Радою.

Нещодавно стало відомо, що Кабінет міністрів запроваджує жорсткий режим економії бюджетних грошей і вже знайшов 70 млрд грн, які планує спрямувати на потреби Сил оборони.

28 вересня Корецький заявив, що Україна не отримала частину запланованого міжнародного фінансування, тому Кабмін ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків.

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