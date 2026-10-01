Все финансовые гарантии, повышение и возрастные надбавки к пенсиям, установленные во время основного этапа индексации по правительственному постановлению №236, продолжают действовать с 1 октября. Никакие новые дополнительные перерасчеты или автоматические выплаты в этом месяце не предусмотрены — граждане будут получать ранее утвержденные суммы.

Минимальные выплаты пенсий с 1 октября

Все обновленные весной размеры минимальных пенсий остаются в силе. В частности, минимальные выплаты для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы составляют:

I группа — 11 041,85 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа — 6 808,95 грн.

Для других категорий пенсионеров продолжают действовать следующие уровни минимальных выплат:

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лица от 65 лет (неработающие, при наличии страхового стажа 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин) и граждане от 80 лет (со стажем 20 и 25 лет соответственно) — 4 213 грн;

лица в возрасте от 70 до 80 лет (со стажем 30/35 лет) — 4 050 грн (в случае меньшего стажа сумма выплаты рассчитывается пропорционально этой базе);

граждане в возрасте до 70 лет (со стажем 30/35 лет) и люди с инвалидностью I группы — 3725 грн;

другие категории неработающих пенсионеров — 3 406 грн.

Пенсии с 1 октября: ежемесячные возрастные доплаты

Украинские пенсионеры, чей общий размер пенсии не превышает 10 340,35 грн, продолжают ежемесячно получать стандартные возрастные надбавки:

от 70 до 75 лет — 300 грн;

от 75 до 80 лет — 456 грн;

более 80 лет — 570 грн.

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что при проведенной индексации минимальная сумма повышения была установлена ​​на уровне 100 грн, а максимальный размер доплаты ограничен суммой 2 595 грн.

Фото : Факти ICTV

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