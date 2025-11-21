Процедуру періодичного співставлення даних працівників із інформацією, що міститься у територіальних центрах комплектування, називають зовнішнім звірянням.

На кожному підприємстві, де працюють призовники, військовозобов’язані та резервісти, щороку обов’язково потрібно проводити звірку з ТЦК. Це вимога чинного Порядку № 1487, який регламентує ведення персонального військового обліку працівників.

Про те, коли проводиться звірка з ТЦК та як це відбувається, читайте в нашому матеріалі.

Процедура звірки з ТЦК по персональному військовому обліку на підприємстві: зміни у 2025 році

З 1 липня 2025 року відбулися зміни у складі та назвах списків персонального військового обліку. Тепер офіційна назва документа звучить як Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тоді як раніше передбачався спеціальний рядок для вписування групи та назви підприємства. Зараз найменування підприємства можна зазначити окремо, але воно більше не є обов’язковим полем.

Яка інформація потрібна під час звіряння списків військовозобов’язаних з ТЦК

Що стосується інформації, яка заноситься до списків, раніше існували три різні переліки для:

офіцерів серед військовозобов’язаних та резервістів;

рядового, сержантського та старшинського складу;

призовників.

Після оновлення форми залишився єдиний перелік інформації, який включає такі дані:

номер облікового запису,

категорію військового обов’язку,

військове звання,

повні дані працівника,

дату народження,

індивідуальний номер у державному реєстрі,

паспортні дані,

адресу проживання,

інформацію про військово-облікові документи,

відстрочки від призову,

бронювання,

проходження служби,

мобілізаційні розпорядження та посади з відповідними наказами.

Крім того, після 31 липня 2025 року у графах обов’язково вказується або задеклароване/зареєстроване місце проживання, або фактичне місце перебування особи.

Всі записи заповнюються за даними паспорта та військово-облікових документів, наданих під час працевлаштування чи вступу на навчання. У разі відсутності певної інформації робляться відповідні відмітки у повідомленнях до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Якщо працівника виключено з обліку або він звільнений, у списках робляться відповідні записи: Виключено з персонального військового обліку або Звільнено.

Звірка з ТЦК: які документи потрібні

Для звіряння та контролю необхідно мати повний пакет документів.

Звірка з ТЦК, документи:

додатка 5 Актуальні списки персонального військового обліку (форма здо Порядку №1487).

додаток 12 Відомість оперативного обліку (до Порядку №1487).

Наказ, яким визначена відповідальна особа за ведення військового обліку.

Посадову інструкцію цієї особи з прописаними військово-обліковими функціями.

Наказ щодо потреби підвищення кваліфікації відповідальних за військовий облік (незалежно від того, є така потреба чи ні).

Графік звіряння даних із військово-обліковими документами працівників.

Документ (журнал, лист ознайомлення тощо), який підтверджує, що працівників ознайомлено з правилами військового обліку.

Журнал фіксації результатів перевірок стану військового обліку (додаток 9 до Порядку №1487).

Підтвердження, що підприємство повідомляло ТЦК про прийняття, звільнення та зміну даних військовозобов’язаних (додаток 4).

Підтвердження надсилання інформації про призначення або звільнення осіб, відповідальних за військовий облік (додаток 1).

Підтвердження передачі зведеного списку громадян, які підлягають приписці (додаток 6).

Копії військово-облікових документів усіх працівників, що підлягають обліку.

Звірка з ТЦК: до якого числа

Таку перевірку потрібно організовувати щонайменше раз на рік, аби дані військового обліку залишалися актуальними. Чіткої дати, коли саме слід здійснювати зовнішню звірку, закон не визначає. Тому більшість установ орієнтується на кілька практичних орієнтирів:

Річний план перевірок військового обліку. Якщо підприємство включене до цього плану, варто провести звіряння завчасно, ще до приходу перевіряючих. Локальний графік звіряння з територіальним центром комплектування, на території якого розташована організація. У разі наявності такого графіка рекомендується спершу пройти звіряння з тими ТЦК та СП, де стоять на обліку окремі працівники, а вже потім — із місцевим центром.

Якщо підприємство не включене ні до річного плану, ні до графіків, дата проведення зовнішнього звіряння визначається самостійно.

Формально саме ТЦК та СП мають повідомляти роботодавця про те, коли планується звіряння. На практиці це трапляється не завжди, тому ініціатива часто лежить на самому підприємстві.

Найкращий варіант – звернутися до кожного ТЦК та СП, де перебувають на обліку ваші працівники. Зробити це можна офіційним листом або телефоном.

Після отримання відповідей роботодавець складає власний графік зовнішнього звіряння.

