Підприємства мають вести військовий облік працівників за правилами, визначеними постановою Кабміну №1487. Документ визначає порядок обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

У 2026 році ці правила змінилися. Зокрема, до Порядку додали положення про електронну взаємодію та перевірку даних. Відповідні зміни затверджені постановою №812.

Змінився і формат військово-облікових документів, адже тепер вони існують не лише на папері, а й в електронній формі. Тому роботодавцям потрібно стежити за актуальністю даних працівників та правильністю їхнього обліку.

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Що загрожує роботодавцю, якщо під час ведення обліку допущені порушення? Факти ICTV розібралися, який штраф за порушення військового обліку на підприємстві у 2026 році, хто відповідає за помилки та як проходять перевірки.

Який штраф за порушення військового обліку на підприємстві

Міністерство оборони нагадало про відповідальність за недотримання правил військового обліку. В особливий період посадовим особам загрожує штраф.

Розмір штрафу за порушення військового обліку на підприємстві становить від 34 000 до 59 500 грн. Така відповідальність передбачена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штрафи застосовуються за порушення встановлених вимог, зокрема невиконання обов’язків щодо ведення та актуалізації облікових даних працівників.

Порушення військового обліку на підприємстві: відповідальність

Те, кого притягнуть до відповідальності, залежить від характеру порушення.

Якщо на підприємстві не організували військовий облік, штраф накладають на керівника. Коли облік організований, але працівник, відповідальний за його ведення, допускає порушення, відповідатиме саме ця посадова особа.

Відповідальним за облік зазвичай призначають працівника кадрової служби або штатного інспектора.

Скільки можуть виписати штрафів за порушення військового обліку на підприємстві

Кількість помилок сама по собі не визначає кількість штрафів. Як пояснює Міноборони, виявлені під час перевірки порушення розглядаються в межах адміністративної справи. Якщо за результатами перевірки винесено одну постанову, накладається один штраф.

Тому штраф за порушення правил ведення військового обліку на підприємстві не нараховується окремо за кожну виявлену помилку. Має значення кількість постанов про адміністративні правопорушення.

Як проходить перевірка військового обліку

Дотримання правил перевіряють під час планових або позапланових заходів. До таких перевірок залучають представників ТЦК та СП, державних адміністрацій, Державної податкової служби та Державної служби України з питань праці.

Про планову перевірку підприємство мають повідомити щонайменше за 10 днів до її початку. Для позапланової перевірки попереднє повідомлення не є обов’язковим.

Під час перевірки з’ясовують, чи правильно організований військовий облік та чи виконує відповідальна особа покладені на неї обов’язки.

На що звернути увагу роботодавцям у 2026 році

Порядок військового обліку передбачає використання електронної взаємодії між державними інформаційними системами для звіряння даних, якщо така технічна можливість є.

За організацію персонального військового обліку на підприємстві відповідає керівник. Він також має забезпечити повноту, достовірність і своєчасність подання необхідних відомостей.

Отже, за порушення військового обліку на підприємстві є відповідальність, яка у 2026 році передбачає штраф для посадових осіб від 34 000 до 59 500 грн в особливий період. При цьому конкретна відповідальна особа залежить від того, яке саме порушення допустили на підприємстві.

Детальніше про те, як у 2026 році потрібно вести військовий облік на підприємстві, Факти ICTV розповідали окремо.

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