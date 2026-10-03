Україна отримала €50 млн від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії на виплату компенсацій за знищене через російську агресію житло.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у суботу, 3 жовтня.

Україна залучила €50 млн на єВідновлення

– Кошти спрямуємо на житлові сертифікати за програмою єВідновлення. Це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію, – повідомив він.

В Міністерстві фінансів уточнили, що кошти було залучено в межах проєкту HOME: Компенсація за знищене житло.

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€25 млн надано Банком розвитку Ради Європи, ще €25 млн – за фінансової підтримки уряду Італійської Республіки.

Фінансування спрямують на житлові сертифікати за програмою єВідновлення для українців, які втратили свої домівки через російську агресію.

Очікується, що цей обсяг фінансування дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин.

Корецький уточнив, що це перший транш із додаткових €100 млн в межах проєкту HOME, про які Україна домовилася з міжнародними партнерами під час URC-2026 у Гданську.

– Надходження цих €50 млн – це ресурс, який безпосередньо допоможе українським родинам, що втратили свої домівки через російську агресію, придбати нове житло. Ми вдячні Банку розвитку Ради Європи та Уряду Італії за послідовну підтримку України та готовність розширювати фінансування соціально важливих програм, – зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Раніше Україна вже залучила €200 млн в межах попередніх етапів проєкту HOME. За рахунок цих коштів було профінансовано понад 6 тис. житлових сертифікатів.

Мінфін продовжує працювати з міжнародними партнерами над залученням ресурсів для стабільного фінансування програм відновлення житла та підтримки українців, які найбільше постраждали від війни.

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