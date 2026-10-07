Європейська комісія перерахувала Україні транш у розмірі €1,24 млрд в межах Ukraine Support Loan. Отримані гроші спрямують на закупівлю та виробництво безпілотників, перехоплювачів, боєприпасів для дронів, а також ракет українського виробництва.

Про це повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії, а також підтвердив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Україна отримала від ЄС €1,24 млрд

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості цієї допомоги для захисту цивільного населення та інфраструктури України від системних атак з боку РФ.

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— Росія продовжує свою свідому стратегію терору, намагаючись зробити щоденне життя українців нестерпним. Сьогоднішній транш допоможе зміцнити оборонну промисловість України та її здатність захищатися, а також уберегти людей і інфраструктуру, — зазначила вона.

В Єврокомісії уточнили, що кредитна програма Ukraine Support Loan передбачає чіткий орієнтовний розподіл коштів на 2026–2027 роки:

€60 млрд — на оборонні потреби;

€30 млрд — на макрофінансову та бюджетну підтримку.

Лише протягом 2026 року на розвиток оборонно-промислового потенціалу України заплановано виділення €28,3 млрд. Наступні транші в межах оборонного компонента мають надійти вже найближчими тижнями.

Загалом до кінця 2026 року для України залишаються доступними €32,5 млрд фінансової допомоги від ЄС. З цієї суми €28,1 млрд виділяється у межах Кредиту підтримки (€15,4 млрд на ОПК та €12,7 млрд на підтримку бюджету). Додатково €4,4 млрд бюджетної допомоги доступні через інструмент Ukraine Facility.

Загальний обсяг допомоги Україні від ЄС та країн-членів з 2022 року сягнув вже €228,7 млрд, включаючи €3,8 млрд, отриманих від прибутків із іммобілізованих російських активів.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький підтвердив надходження грошей та наголосив, що залучений транш спрямують на оборонні потреби.

За його словами, з урахуванням цього виплаченого траншу Україна отримала вже майже €13 млрд оборонного фінансування за відповідною програмою.

— Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб інша частина передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі. Дякую президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісару Андрюсу Кубілюсу, всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення обороноздатності, — зазначив він.

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