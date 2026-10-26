Ветерани війни та члени їхніх сімей можуть розраховувати на державну підтримку під час оплати комунальних послуг. Розмір знижки залежить від статусу людини та може становити від 50% до 100% у межах установлених норм споживання. Для окремих категорій пільги призначають незалежно від доходів родини.

Які пільги для ветеранів війни у 2026 році передбачені під час оплати комунальних послуг, хто має право на знижку та як її оформити через Пенсійний фонд України, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які пільги мають ветерани війни у 2026 році

У ПФУ розповіли, що розмір компенсації за житлово-комунальні послуги залежить від категорії пільговика. У 2026 році передбачені такі знижки:

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75% — для учасників бойових дій;

100% — для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

50% — для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;

50% — для учасників війни.

Пільга не означає списання відповідної частини всієї суми у платіжці. Держава компенсує витрати в межах установлених нормативів споживання та площі житла. Якщо споживання перевищує ці норми, різницю потрібно оплачувати самостійно.

Оформленням пільг і веденням відповідного обліку займається Пенсійний фонд України.

На які комунальні послуги поширюються пільги для ветеранів війни

Ветерани війни можуть отримати знижку на оплату основних житлово-комунальних послуг. До них належать:

електроенергія та природний газ;

опалення житла;

холодне й гаряче водопостачання, водовідведення;

управління багатоквартирним будинком та його утримання;

вивезення побутових відходів;

плата за користування житлом;

скраплений газ і пічне побутове паливо для будинків без централізованого опалення.

Конкретний перелік витрат, на які поширюється знижка, залежить від виду послуги та встановлених державою нормативів.

Чи залежать пільги для ветеранів війни від доходу родини

Умови надання допомоги відрізняються залежно від статусу людини. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України мають право на відповідні пільги на оплату житлово-комунальних послуг без урахування доходу сім’ї.

Для учасників війни діє обмеження за доходом. У 2026 році середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину не повинен перевищувати 4 660 грн.

Якщо дохід перевищує встановлену межу, варто звернутися до Пенсійного фонду України та перевірити право на житлову субсидію. Вона призначається за окремими правилами з урахуванням доходів домогосподарства.

Пільги для дітей ветеранів війни та дружин захисників

Пільги для сімей ветеранів війни залежать від статусу конкретного члена родини та підстав, визначених законодавством. Сам факт перебування у шлюбі з ветераном або наявності батька чи матері зі статусом учасника бойових дій не означає права на всі пільги, передбачені для самого ветерана.

Пільги для дружин ветеранів війни та дітей ветеранів потрібно розглядати окремо від гарантій, установлених для членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Для останньої категорії передбачена 50-відсоткова знижка на житлово-комунальні послуги.

Тому перед оформленням допомоги варто уточнити в Пенсійному фонді України, чи поширюється конкретна пільга на заявника та які документи підтверджують відповідне право.

Як оформити пільги на комунальні послуги через Пенсійний фонд

Подати заяву на призначення пільги можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для оформлення можуть знадобитися паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення, яке підтверджує пільговий статус, а також відомості про житло та комунальні послуги.

Як подати заяву онлайн

Щоб оформити пільгу через інтернет, потрібно:

Зайти на вебпортал Пенсійного фонду України . Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису або іншого доступного способу входу. Відкрити розділ Комунікації з ПФУ. Обрати послугу подання заяви на житлову субсидію чи пільгу. Заповнити необхідні поля, додати сканкопії документів, якщо вони потрібні, та надіслати заяву.

Якщо відомості про людину ще не внесені до Реєстру осіб, які мають право на пільги, спочатку потрібно подати заяву для внесення відповідної інформації.

Які ще пільги передбачені для ветеранів війни у 2026 році

Комунальні знижки — лише частина державної підтримки. Залежно від статусу та конкретних обставин ветерани можуть мати право на інші соціальні гарантії, зокрема пільги у сфері оподаткування, медичного забезпечення, працевлаштування та житлової підтримки.

Податкові пільги для ветеранів війни регулюються окремими нормами законодавства. Умови залежать від виду податку, об’єкта оподаткування та статусу людини. Тому право на знижку за комунальні послуги не означає автоматичного звільнення від усіх податків.

Щоб з’ясувати, які пільги надаються ветеранам війни у конкретному випадку, потрібно враховувати посвідчення та категорію пільговика, а також вимоги відповідної державної програми.

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