В ноябре 2026 года малообеспеченные семьи в Украине могут претендовать на государственную социальную помощь или базовую социальную помощь (БСД). Эти программы предусматривают разные правила расчета выплат, а их одновременное получение не допускается.

Факты ICTV разобрались, каков размер помощи малообеспеченным семьям в ноябре 2026 года, как рассчитывают выплаты, кто имеет право на государственную поддержку, как ее оформить и какие изменения предусматривает новый закон.

Помощь малообеспеченным семьям в Украине в ноябре 2026 года: какие выплаты предусмотрены

В Украине действуют два механизма поддержки малообеспеченных семей.

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Государственную социальную помощь малообеспеченным семьям назначают в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и постановлением Кабинета министров № 250.

Второй механизм — базовая социальная помощь. Ее ввели постановлением Кабмина № 371, а экспериментальный проект стартовал 1 июля 2025 года. Его задача — объединить несколько социальных выплат в одну, рассчитанную с учетом состава семьи и ее доходов.

Семья, которая получает обычную помощь малообеспеченным семьям и соответствует требованиям программы БСД, может подать заявление о намерении перейти на новый механизм. После расчета ей сообщают размер базовой помощи, чтобы семья могла оценить условия перехода.

Если БСД назначают, выплаты, которые она заменяет, прекращают. Поэтому перед подачей заявления стоит сравнить размер помощи по обеим программам.

Размер помощи малообеспеченным семьям в ноябре 2026 года: как рассчитывают БСД

Базовая социальная помощь не имеет фиксированной суммы для всех получателей. В 2026 году для ее расчета используют базовую величину 4 500 грн.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, размер выплаты определяют как разницу между совокупной расчетной суммой для членов семьи и ее среднемесячным доходом. Для этого учитывают доходы за три месяца, предшествующие месяцу обращения.

При расчете применяют следующие величины:

4 500 грн — 100% базовой величины для первого заявителя;

4 500 грн — 100% для каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

4 500 грн — 100% для человека с инвалидностью I или II группы;

3 150 грн — 70% базовой величины для каждого следующего члена семьи.

Например, в семье двое взрослых и трое детей. Для первого взрослого учитывают 4 500 грн, для второго — 3 150 грн, а для каждого ребенка — по 4 500 грн.

Общая расчетная сумма составляет:

4 500 + 3 150 + 4 500 + 4 500 + 4 500 = 21 150 грн.

Если среднемесячный доход семьи составляет 15 000 грн, размер базовой социальной помощи будет равен 6 150 грн.

Таким образом, сумма выплаты зависит от количества членов семьи, их статуса и доходов домохозяйства.

Каков размер государственной помощи малообеспеченным семьям в 2026 году

Для стандартной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям действует другой принцип расчета. Выплату определяют как разницу между установленным для конкретной семьи уровнем обеспечения прожиточного минимума и ее среднемесячным совокупным доходом.

Статья 9 Закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2026 год предусматривает следующие уровни обеспечения прожиточного минимума для расчета помощи:

для трудоспособного человека — 60% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, или 1 996,80 грн;

для человека, утратившего трудоспособность, и человека с инвалидностью — 100%, или 2 595 грн;

для детей — 145% прожиточного минимума соответствующего возраста.

Для детей предусмотрены следующие суммы:

в возрасте до 6 лет — 4 084,65 грн;

от 6 до 18 лет — 5 092,40 грн;

от 18 до 23 лет, если человек учится на дневной или дуальной форме обучения, — 4 825,60 грн.

Эти суммы используют для определения расчетного уровня обеспечения семьи. Фактическую помощь рассчитывают с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Кому не назначат государственную социальную помощь

Пенсионный фонд Украины в разъяснении назвал обстоятельства, при которых семье могут отказать в назначении государственной социальной помощи малообеспеченным.

Одно из оснований касается трудоспособных членов семьи в возрасте от 18 лет. Если в течение периода, за который учитывают доходы, человек в общей сложности более трех месяцев не работал, не состоял на учете в центре занятости и за него не уплачивали единый социальный взнос в необходимом размере, это может стать причиной отказа.

При этом законодательство предусматривает исключения. Они касаются, в частности, ухода за малолетними детьми, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью и лицами в возрасте от 80 лет. Отдельные правила действуют для семей с территорий боевых действий и громад, где дети не имеют надлежащего доступа к образованию.

Причиной отказа также может стать имущественное положение семьи.

Основные ограничения касаются следующих случаев:

в течение 12 месяцев перед обращением член семьи совершил покупку или другую операцию на сумму свыше 50 тыс. грн;

на депозитах и банковских счетах членов семьи находятся средства на общую сумму свыше 100 тыс. грн или на такую сумму приобретены облигации внутреннего государственного займа;

семья владеет второй квартирой или домом, за исключением предусмотренных законодательством случаев;

в собственности семьи находится более одного автомобиля, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Для имущественных ограничений также предусмотрены исключения. Поэтому при рассмотрении заявления учитывают конкретные обстоятельства, состав семьи и принадлежащее ей имущество.

Как оформить помощь малообеспеченным семьям в ноябре 2026 года

Назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям занимается Пенсионный фонд Украины.

Подать документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через орган местного самоуправления;

по почте;

онлайн через электронные сервисы Пенсионного фонда или приложение «Дія», если соответствующая услуга доступна.

Для оформления обычной государственной помощи необходимо подать заявление и декларацию о доходах и имущественном положении. В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные документы, в частности подтверждение доходов или обучения детей.

Если необходимые сведения уже содержатся в государственных реестрах, повторно подавать соответствующие документы не нужно.

Решение о назначении помощи принимают не позднее чем через 10 дней после поступления всех необходимых документов и сведений.

Базовую социальную помощь можно оформить через Дію или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Что изменится в подходе к социальным выплатам

13 октября 2026 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 15094, предусматривающий введение базовой социальной помощи для малообеспеченных семей и других уязвимых категорий населения. За соответствующую законодательную инициативу проголосовали 247 народных депутатов.

Новая модель предусматривает объединение нескольких видов государственной поддержки в одну выплату. В частности, речь идет о помощи:

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям на детей;

на детей из многодетных семей;

на детей, родители которых не платят алименты или не имеют возможности их содержать;

людям, которые не имеют права на пенсию;

людям с инвалидностью.

Размер базовой социальной помощи будут определять как разницу между совокупной базовой величиной для всех членов семьи и среднемесячным доходом домохозяйства.

Базовую величину будут устанавливать законом о Государственном бюджете на соответствующий год. Она не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека, определенного по состоянию на 1 января соответствующего года.

Для получения выплаты семье необходимо будет подать заявление и сведения о составе домохозяйства и доходах. В предусмотренных случаях будет проводиться оценка материального положения. Помощь будут назначать на установленный срок, а решение об отказе можно будет обжаловать.

Закон также предусматривает социальное сопровождение семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Для этого стороны смогут заключать социальный договор, в котором будут определены взаимные обязательства.

Таким образом, новая модель предполагает замену нескольких отдельных выплат единой базовой социальной помощью. При этом конкретные условия перехода, размер выплаты и порядок ее назначения будут определяться в соответствии с законодательством и установленными процедурами.

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