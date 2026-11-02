Львов — это культурная столица Украины, город кофе, узких мощеных улочек и неповторимой архитектуры. Но помимо исторических достопримечательностей и гастрономических открытий, гости и жители города сталкиваются с повседневным вопросом стоимости проезда.

Она здесь зависит от способа оплаты: транспортной картой, банковской картой или наличными. При этом для студентов предусмотрен отдельный тариф.

Мы выяснили, сколько стоит проезд во Львове в 2026 году.

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Как во Львове платить за проезд

Во Львове пассажиры могут оплатить проезд в общественном транспорте несколькими способами:

транспортной картой LeoCard;

банковской картой;

смартфоном или другим устройством с поддержкой NFC;

наличными у водителя;

через мобильное приложение LeoCard.

LeoCard — это электронная транспортная карта, которую можно пополнять и использовать для оплаты проезда в трамваях, троллейбусах и городских автобусах. Приобрести общую транспортную карту могут как жители Львова, так и гости города.

Существуют несколько видов карт: обычная для всех желающих, студенческая со сниженной стоимостью поездок, ученическая, а также персонализированные карты для льготников, которые дают право на бесплатный проезд.

Чтобы приобрести общую карту LeoCard, не нужно предъявлять паспорт или другие документы для подтверждения личности.

Стоимость самой пластиковой карты составляет 60 грн. Дополнительно при покупке через терминал вносится депозит 10 грн. Эти деньги сохраняются на электронном кошельке карты и могут использоваться для оплаты поездок.

Сколько стоит проезд во Львове в 2026 году

С 16 мая 2026 года во Львове действуют обновленные тарифы на общественный транспорт. Стоимость поездки зависит от способа оплаты и категории пассажира.

Новые цены на проезд во Львове:

для студентов со студенческой LeoCard — 11,50 грн;

при оплате общей LeoCard или через приложение LeoCard — 23 грн;

при оплате банковской картой или телефоном с поддержкой NFC — 26 грн;

наличными у водителя — 30 грн.

Эти тарифы действуют в трамваях, троллейбусах и городских автобусах, включая маршрутки.

Стоимость перевозки багажа при безналичной оплате составляет 23 грн, а при оплате наличными — 30 грн.

Штраф за безбилетный или незарегистрированный проезд составляет 520 грн.

Также во Львове предусмотрена бесплатная пересадка при оплате общей LeoCard или через мобильное приложение. Она действует в течение 40 минут после первой валидации. При пересадке необходимо повторно зарегистрировать поездку в валидаторе.

Почему выросла стоимость проезда во Львове

Решение о повышении тарифов исполнительный комитет Львовского городского совета принял 15 мая 2026 года. Новые цены начали действовать на следующий день — 16 мая.

Основной причиной пересмотра тарифов стало увеличение расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию и обслуживание транспорта.

По информации городских властей, частные перевозчики настаивали на повышении стоимости одной поездки до 41–42 грн. Однако после анализа расчетов и консультаций с общественностью город утвердил более низкие тарифы.

Как пояснял директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило, пересмотр стоимости проезда был необходим для обеспечения стабильной работы общественного транспорта в условиях роста расходов.

Сколько стоят проездные во Львове

Помимо оплаты отдельных поездок, пассажиры могут приобрести месячные абонементы на все виды городского общественного транспорта.

Стоимость проездных в 2026 году:

общий абонемент на 30 дней — 1 150 грн;

студенческий абонемент на 30 дней — 575 грн.

Абонементы действуют на все виды городского общественного транспорта Львова.

Кто может ездить бесплатно

Во Львове сохраняется бесплатный проезд для предусмотренных законодательством льготных категорий пассажиров.

В частности, право на бесплатный проезд имеют отдельные категории людей с инвалидностью, участники боевых действий и другие льготники.

Для подтверждения права на бесплатный проезд необходимо использовать персонализированную льготную транспортную карту LeoCard. Обычного удостоверения при оплате через валидатор недостаточно: поездку необходимо зарегистрировать с помощью соответствующей карты.

Школьники Львовской территориальной громады также могут пользоваться общественным транспортом бесплатно при наличии ученической LeoCard.

Таким образом, в 2026 году стоимость проезда во Львове составляет от 11,50 грн для студентов до 30 грн при оплате наличными. Самым дешевым способом для обычных пассажиров остается оплата общей транспортной картой LeoCard или через мобильное приложение.

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