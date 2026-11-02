Львів — це культурна столиця України, місто кави, вузьких брукованих вуличок і неповторної архітектури. Але, крім історичних пам’яток і гастрономічних відкриттів, гості та мешканці міста стикаються з повсякденним питанням вартості проїзду.

Вона залежить від способу оплати: транспортною карткою, банківською карткою чи готівкою. Для студентів передбачений окремий тариф.

Ми з’ясували, скільки коштує проїзд у Львові у 2026 році.

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Як у Львові платити за проїзд

У Львові пасажири можуть оплатити проїзд у громадському транспорті кількома способами:

транспортною карткою LeoCard;

банківською карткою;

смартфоном або іншим пристроєм із підтримкою NFC;

готівкою у водія;

через мобільний застосунок LeoCard.

LeoCard — це електронна транспортна картка, яку можна поповнювати й використовувати для оплати проїзду в трамваях, тролейбусах і міських автобусах. Придбати загальну транспортну картку можуть як мешканці Львова, так і гості міста.

Існує кілька видів карток: звичайна для всіх охочих, студентська зі зниженою вартістю поїздок, учнівська, а також персоналізовані картки для пільговиків, які дають право на безоплатний проїзд.

Щоб придбати загальну картку LeoCard, не потрібно пред’являти паспорт або інші документи для підтвердження особи.

Вартість самої пластикової картки становить 60 грн. Додатково під час купівлі через термінал вноситься депозит 10 грн. Ці кошти зберігаються на електронному гаманці картки та можуть використовуватися для оплати поїздок.

Скільки коштує проїзд у Львові у 2026 році

З 16 травня 2026 року у Львові діють оновлені тарифи на громадський транспорт. Вартість поїздки залежить від способу оплати та категорії пасажира.

Нові ціни на проїзд у Львові:

для студентів зі студентською LeoCard — 11,50 грн;

під час оплати загальною LeoCard або через застосунок LeoCard — 23 грн;

під час оплати банківською карткою або телефоном із підтримкою NFC — 26 грн;

готівкою у водія — 30 грн.

Ці тарифи діють у трамваях, тролейбусах і міських автобусах, зокрема маршрутках.

Вартість перевезення багажу під час безготівкової оплати становить 23 грн, а під час оплати готівкою — 30 грн.

Штраф за безквитковий або незареєстрований проїзд становить 520 грн.

Також у Львові передбачена безоплатна пересадка під час оплати загальною LeoCard або через мобільний застосунок. Вона діє протягом 40 хвилин після першої валідації. Під час пересадки необхідно повторно зареєструвати поїздку у валідаторі.

Чому зросла вартість проїзду у Львові

Рішення про підвищення тарифів виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив 15 травня 2026 року. Нові ціни почали діяти наступного дня — 16 травня.

Основною причиною перегляду тарифів стало збільшення витрат перевізників на пальне, електроенергію та обслуговування транспорту.

За інформацією міської влади, приватні перевізники наполягали на підвищенні вартості однієї поїздки до 41–42 грн. Однак після аналізу розрахунків і консультацій із громадськістю місто затвердило нижчі тарифи.

Як пояснював директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило, перегляд вартості проїзду був необхідний для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту в умовах зростання витрат.

Скільки коштують проїзні у Львові

Крім оплати окремих поїздок, пасажири можуть придбати місячні абонементи на всі види міського громадського транспорту.

Вартість проїзних у 2026 році:

загальний абонемент на 30 днів — 1 150 грн;

студентський абонемент на 30 днів — 575 грн.

Абонементи діють на всі види міського громадського транспорту Львова.

Хто може їздити безкоштовно

У Львові зберігається безоплатний проїзд для передбачених законодавством пільгових категорій пасажирів.

Зокрема, право на безкоштовний проїзд мають окремі категорії людей з інвалідністю, учасники бойових дій та інші пільговики.

Для підтвердження права на безоплатний проїзд необхідно використовувати персоналізовану пільгову транспортну картку LeoCard. Звичайного посвідчення під час оплати через валідатор недостатньо: поїздку потрібно зареєструвати за допомогою відповідної картки.

Школярі Львівської міської територіальної громади також можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом за наявності учнівської LeoCard.

Отже, у 2026 році вартість проїзду у Львові становить від 11,50 грн для студентів до 30 грн під час оплати готівкою. Найдешевшим способом для звичайних пасажирів залишається оплата загальною транспортною карткою LeoCard або через мобільний застосунок.

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