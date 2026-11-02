После смерти пенсионера члены его семьи и человек, организовавший похороны, имеют право на выплаты. Речь идет о пособии на погребение и пенсии, которую умерший не успел получить при жизни.

Какие выплаты после смерти пенсионера предусмотрены в 2026 году и кто имеет право на деньги, выясняли Факты ICTV.

Какие есть выплаты после смерти пенсионера в 2026 году

В ПФУ рассказали, что после смерти пенсионера законодательство предусматривает два основных вида выплат:

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Пособие на погребение. Его получает человек, который осуществил погребение. Размер зависит от вида пенсии, которую получал умерший.

Его получает человек, который осуществил погребение. Размер зависит от вида пенсии, которую получал умерший. Недополученная пенсия. Это деньги, которые причитались пенсионеру при жизни, но остались невыплаченными в связи с его смертью. Их могут получить члены семьи или наследники.

Как получить выплаты после смерти пенсионера на погребение

Размер пособия неодинаков и зависит от того, по какому закону человеку была назначена пенсия.

Согласно статье 53 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в случае смерти гражданского пенсионера лицу, осуществившему погребение, выплачивают сумму, равную двум месячным пенсиям умершего.

Но для военных пенсионеров действуют другие правила. Если человек получал пенсию в соответствии с законом Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, пособие составляет три месячные пенсии. Однако его размер не может быть меньше пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн. Поэтому минимальное пособие на погребение военного пенсионера равно 16 640 грн.

Пенсионный фонд Украины в разъяснении подтвердил, что эти правила остаются действующими. Если погребение военного пенсионера было осуществлено за счет государственного бюджета, пособие не выплачивают.

Также ПФУ отмечает, что срок обращения за пособием на погребение пенсионера не ограничен. Следовательно, человек, осуществивший погребение, имеет право подать заявление и спустя длительное время после смерти пенсионера.

Как получить недополученную пенсию после смерти пенсионера

Еще одна выплата, на которую имеют право родственники умершего, — недополученная пенсия.

В соответствии со статьей 52 закона Украины № 1058-IV, членам семьи выплачивают пенсию, которая причиталась умершему, но осталась неполученной. Сумму рассчитывают по месяц смерти включительно.

Право на получение этих средств имеют:

члены семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его иждивении, независимо от совместного проживания.

К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности, муж или жена, родители, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность, а также дети, которые соответствуют установленным законом возрастным и другим условиям.

Если за недополученной пенсией обращаются несколько членов семьи, причитающуюся им сумму распределяют между ними поровну.

Срок обращения составляет шесть месяцев со дня открытия наследства. Если члены семьи не обратились в течение этого периода или таких лиц нет, недополученная пенсия включается в состав наследства. В таком случае наследники получают средства на основании свидетельства о праве на наследство.

В ПФУ рассказали, что для военных пенсионеров предусмотрен отдельный порядок. Недополученные суммы пенсий, назначенных по закону № 2262-XII, не включаются в состав наследства. Право на их получение имеют определенные законом члены семьи, обратившиеся в течение шести месяцев после смерти пенсионера.

Как получить выплаты после смерти пенсионера: перечень документов

Для оформления недополученной пенсии заявителю нужно подать в Пенсионный фонд:

заявление о выплате недополученной пенсии;

свидетельство о смерти пенсионера;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим;

реквизиты банковского счета.

Дополнительно члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером, подают документы о совместном проживании на день смерти. Нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего, необходимо подтвердить этот факт соответствующими документами.

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, для ее получения необходимо предоставить свидетельство о праве на наследство.

Подать заявление можно двумя способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Пенсионный фонд отмечает, что перечень документов для личного и онлайн-обращения одинаковый.

Как оформить пособие на погребение пенсионера

За пособием на погребение необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ. Заявителем выступает человек, который фактически осуществил погребение. Родственные отношения с умершим для получения этой выплаты не обязательны.

Для оформления пособия необходимо подготовить:

заявление о выплате пособия на погребение;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты банковского счета.

Если пенсионер умер за границей, заявитель подает свидетельство о смерти или другой документ, выданный компетентным органом иностранного государства и легализованный в соответствии с законодательством.

Пособие перечисляют на банковский счет человека, осуществившего погребение. Если счета нет, деньги можно получить через платежную систему Швидка копійка в отделении Ощадбанка. Для этого необходимо предъявить паспорт и идентификационный код.

Какие выплаты предусмотрены после смерти получателя государственной социальной помощи

Отдельный порядок получения выплат родственниками умерших действует для людей, которые получали государственную социальную помощь вместо пенсии или помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

В случае смерти человека члены семьи или лицо, осуществившее погребение, имеют право на пособие в размере двухмесячной суммы социальной помощи, назначенной на день смерти.

Для оформления необходимо подать заявление, документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о смерти и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти.

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, исполнительный орган местного совета или ЦНАП.

Заявление рассматривают не позднее чем в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов. О принятом решении заявителя уведомляют в течение пяти рабочих дней.

Пособие не назначают, если умерший находился на полном государственном обеспечении или его похоронили за счет государственного бюджета.

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