Після смерті пенсіонера члени його сім’ї та людина, яка організувала поховання, мають право на виплати. Йдеться про допомогу на поховання та пенсію, яку померлий не встиг отримати за життя.

Які виплати після смерті пенсіонера передбачені у 2026 році та хто має право на гроші, з’ясовували Факти ICTV.

Які є виплати після смерті пенсіонера у 2026 році

У ПФУ розповіли, що після смерті пенсіонера законодавство передбачає два основні види виплат:

Зараз дивляться

Допомога на поховання. Її отримує людина, яка здійснила поховання. Розмір залежить від виду пенсії, яку отримував померлий.

Недоотримана пенсія. Це кошти, які належали пенсіонерові за життя, але залишилися невиплаченими через його смерть. Їх можуть отримати члени сім’ї або спадкоємці.

Як отримати виплати після смерті пенсіонера на поховання

Розмір допомоги не однаковий, та залежить від того, за яким законом людині призначили пенсію.

Згідно зі статтею 53 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у разі смерті цивільного пенсіонера особі, яка здійснила поховання, виплачують суму, що дорівнює двом місячним пенсіям померлого.

Але для військових пенсіонерів діють інші правила. Якщо людина отримувала пенсію відповідно до закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, то допомога становить три місячні пенсії. Але її розмір не може бути меншим за п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Тому мінімальна допомога на поховання військового пенсіонера дорівнює 16 640 грн.

Пенсійний фонд України у роз’ясненні підтвердив, що ці правила залишаються чинними. Якщо поховання військового пенсіонера здійснили за рахунок державного бюджету, допомогу не виплачують.

Також ПФУ наголошує, що строк звернення за допомогою на поховання пенсіонера не обмежений. Отже, людина, яка здійснила поховання, має право подати заяву і через тривалий час після смерті пенсіонера.

Як отримати недоотриману пенсію після смерті пенсіонера

Ще одна виплата, на яку мають право родичі померлого, це недоотримана пенсія.

Відповідно до статті 52 закону України № 1058-IV, членам сім’ї виплачують пенсію, яка належала померлому, але залишилася неотриманою. Суму розраховують по місяць смерті включно.

Право на отримання цих коштів мають:

члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті;

непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні, незалежно від спільного проживання.

До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема, чоловік або дружина, батьки, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність, а також діти, які відповідають установленим законом віковим та іншим умовам.

Якщо за недоотриманою пенсією звертаються декілька членів сім’ї, належну їм суму розподіляють між ними порівну.

Строк звернення становить шість місяців із дня відкриття спадщини. Якщо ж члени сім’ї не звернулися протягом цього періоду або таких осіб немає, недоотримана пенсія входить до складу спадщини. У такому разі спадкоємці отримують кошти на підставі свідоцтва про право на спадщину.

У ПФУ розповіли, що для військових пенсіонерів передбачений окремий порядок. Недоотримані суми пенсій, призначених за законом № 2262-XII, не включаються до складу спадщини. Право на їх отримання мають визначені законом члени сім’ї, які звернулися протягом шести місяців після смерті пенсіонера.

Як отримати виплати після смерті пенсіонера: перелік документів

Для оформлення недоотриманої пенсії заявнику потрібно подати до Пенсійного фонду:

заяву про виплату недоотриманої пенсії;

свідоцтво про смерть пенсіонера;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим;

реквізити банківського рахунку.

Додатково члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером, подають документи про спільне проживання на день смерті. Непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні померлого, потрібно підтвердити цей факт відповідними документами.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, для її отримання необхідно надати свідоцтво про право на спадщину.

Подати заяву можна двома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ .

Пенсійний фонд зазначає, що перелік документів для особистого та онлайн-звернення однаковий.

Як оформити допомогу на поховання пенсіонера

За допомогою на поховання потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ. Заявником виступає людина, яка фактично здійснила поховання. Родинні стосунки з померлим для отримання цієї виплати не є обов’язковими.

Для оформлення допомоги необхідно підготувати:

заяву про виплату допомоги на поховання;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про смерть;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити банківського рахунку.

Якщо пенсіонер помер за кордоном, заявник подає свідоцтво про смерть або інший документ, виданий компетентним органом іноземної держави та легалізований відповідно до законодавства.

Допомогу перераховують на банківський рахунок людини, яка здійснила поховання. Якщо рахунку немає, кошти можна отримати через платіжну систему Швидка копійка у відділенні Ощадбанку. Для цього потрібно пред’явити паспорт та ідентифікаційний код.

Які виплати передбачені після смерті одержувача державної соціальної допомоги

Окремий порядок отримання виплат родичам померлих пенсіонерів діє для людей, які отримували державну соціальну допомогу замість пенсії або допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

У разі смерті особи, члени сім’ї або людина, яка здійснила поховання, мають право на допомогу в розмірі двомісячної суми соціальної допомоги, призначеної на день смерті.

Для оформлення потрібно подати заяву, документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер платника податків, свідоцтво про смерть та витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть.

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, виконавчого органу місцевої ради або ЦНАПу.

Заяву розглядають не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження всіх необхідних документів. Про ухвалене рішення заявника повідомляють протягом п’яти робочих днів.

Допомогу не призначають, якщо померла людина перебувала на повному державному утриманні або її поховали за рахунок державного бюджету.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.