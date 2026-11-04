Украинские военные уже более четырех лет защищают страну от полномасштабного вторжения РФ. За это время многие из них прошли через тяжелые бои, ранения, длительное пребывание на передовой и разлуку с семьями.

У большинства военнослужащих есть семьи и дети, которые растут и нуждаются в финансовой поддержке. Действующие зарплаты военных не соответствуют нагрузке и рискам, с которыми сталкиваются защитники.

Факты ICTV выяснили, будет ли повышение зарплат военным в 2027 году и от чего будет зависеть размер выплат.

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Зарплата военных в 2027 году: что предусмотрели депутаты

28 октября Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении. Во время рассмотрения документа депутаты также проголосовали за бюджетные предложения, среди которых была поправка №1279 Ярослава Железняка о повышении денежного обеспечения военнослужащих.

Изначально речь шла об увеличении минимального размера выплат не менее чем на 20%. Однако во время обсуждения этого предложения возникли разногласия с Министерством финансов.

В итоге стороны договорились о другом подходе. В частности, правительство должно разработать механизм повышения, а размер увеличения не обязательно будет одинаковым для всех военных.

Об этом в интервью The Page рассказал автор поправки №1279, народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, во время переговоров с Минфином обсуждалось, что военнослужащие получают разное денежное обеспечение. В частности, те, кто подписал специальные контракты или получает боевые выплаты, уже имеют более высокие суммы.

Поэтому депутат согласился с аргументом, что повышение следует направить прежде всего тем, кто получает меньше. В таком случае для одних военных увеличение может превысить 20%, для других будет меньше. На такой компромисс пошли во время согласования поправки.

Когда могут повысить зарплаты военным

В поправке определили дату, с которой должно заработать повышение, а именно 1 января 2027 года. По словам Железняка, эту дату удалось отстоять во время переговоров.

Однако окончательное решение о размере зарплаты военных в 2027 году и проценте повышения зависит от Кабинета министров.

Депутат обратил внимание на два риска:

Во-первых, правительство может не выполнить поручение парламента.

Во-вторых, Кабмин может согласиться с необходимостью повышения, но заявить, что для этого недостаточно средств.

Железняк также отметил, что в ходе дальнейшего бюджетного процесса правительство может вносить изменения в документ. Поэтому голосование за поправку еще не гарантирует, что предложенный механизм будет реализован именно в том виде, на который рассчитывали депутаты.

Где возьмут деньги на повышение зарплат военных в 2027 году

Вопрос финансирования остается одним из главных. Украина имеет значительный дефицит государственного бюджета, а расходы на оборону и безопасность составляют наибольшую часть затрат. Поэтому для увеличения денежного обеспечения необходимо определить конкретные источники средств.

По словам Ярослава Железняка, он не только предложил повысить выплаты военным, но и параллельно провел поправку, предусматривающую закрытие программы кешбэка. Депутат объяснил, что объем средств на кешбэк составляет около 8 млрд грн.

Однако Железняк считает, что правительство не обязательно воспользуется предложенным депутатами алгоритмом финансирования. По его словам, Кабмин может искать средства в резервном фонде и за счет внутренних заимствований, а также пересматривать другие расходы.

Пока неизвестно, сколько будут получать военные в 2027 году, поскольку Кабмин должен доработать бюджет и определить, как именно и за счет каких ресурсов будут повышать денежное обеспечение.

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