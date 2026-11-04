Українські військові вже понад чотири роки захищають країну від повномасштабного вторгнення РФ. За цей час багато хто з них пройшов через важкі бої, поранення, тривале перебування на передовій та розлуку з родинами.

У більшості військовослужбовців є сім’ї та діти, які ростуть та потребують фінансової підтримки. Чинні зарплати військових не відповідають навантаженню та ризикам, із якими стикаються захисники.

Факти ICTV з’ясували, чи буде підвищення зарплат військовим у 2027 році та від чого залежатиме розмір виплат.

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Зарплата військових у 2027 році: що передбачили депутати

28 жовтня Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні. Під час розгляду документа депутати також проголосували за бюджетні пропозиції, серед яких була поправка №1279 Ярослава Железняка щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Спочатку йшлося про збільшення мінімального розміру виплат щонайменше на 20%. Однак під час обговорення цієї пропозиції виникли розбіжності з Міністерством фінансів.

У підсумку сторони домовилися про інший підхід, зокрема уряд має розробити механізм підвищення, а розмір збільшення не обов’язково буде однаковим для всіх військових.

Про це в інтерв’ю The Page розповів автор поправки №1279, народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, під час переговорів із Мінфіном обговорювали, що військовослужбовці мають різний рівень грошового забезпечення. Зокрема, ті, хто підписав спеціальні контракти або отримує бойові виплати, вже мають вищі суми.

Тому депутат погодився з аргументом, що підвищення варто спрямувати насамперед тим, хто отримує менше. У такому разі для одних військових збільшення може перевищити 20%, для інших буде меншим. Це компроміс, на який пішли під час узгодження поправки.

Коли можуть підвищити зарплати військовим

У поправці визначили дату, з якої має запрацювати підвищення, а саме 1 січня 2027 року. За словами Железняка, цю дату вдалося відстояти під час переговорів.

Однак остаточне рішення про розмір зарплати військових у 2027 році та відсоток підвищення залежить від Кабінету міністрів.

Депутат звернув увагу на два ризики:

По-перше, уряд може не виконати доручення парламенту.

По-друге, Кабмін може погодитися з необхідністю підвищення, але заявити, що для цього немає достатньо коштів.

Железняк також зауважив, що під час подальшого бюджетного процесу уряд має можливість змінювати документ. Тому голосування за поправку ще не гарантує, що запропонований механізм буде реалізований саме в тому вигляді, на який розраховували депутати.

Де візьмуть гроші на підвищення зарплат військових у 2027 році

Питання фінансування залишається одним із головних. Україна має значний дефіцит державного бюджету, а видатки на оборону та безпеку становлять найбільшу частину витрат. Тому для збільшення грошового забезпечення потрібно визначити конкретні джерела коштів.

За словами Ярослава Железняка, він не лише запропонував підвищити виплати військовим, а й паралельно провів поправку, яка передбачає закриття програми кешбеку. Депутат пояснив, що обсяг коштів на кешбек становить близько 8 млрд грн.

Але Железняк вважає, що уряд не обов’язково використає запропонований депутатами алгоритм фінансування. За його словами, Кабмін може шукати кошти в резервному фонді та за рахунок внутрішніх запозичень, а також переглядати інші видатки.

Наразі невідомо, скільки отримуватимуть військові у 2027 році, адже Кабмін має доопрацювати бюджет і визначити, як саме та за рахунок яких ресурсів підвищуватимуть грошове забезпечення.

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