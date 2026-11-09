В ноябре студенты украинских университетов и колледжей ожидают очередных стипендиальных выплат. С начала учебного года размеры академических стипендий увеличились вдвое, а часть соискателей образования получает специальные именные выплаты.

Факты ICTV выяснили, когда придет стипендия в ноябре 2026 года, была ли уже выплата, кто будет получать 8 000 грн и почему сроки зачисления средств отличаются.

Была ли стипендия в ноябре 2026 года

Единой даты выплаты академических стипендий для всех студентов Украины нет. Каждый университет или колледж организовывает перечисление средств в соответствии с собственным графиком.

Сейчас смотрят

Поэтому одни студенты получают деньги в начале месяца, а другие — во второй половине или в конце. Если в начале ноября средства еще не поступили, это не обязательно означает задержку выплаты.

Для академических и социальных стипендий предусмотрены отдельные механизмы финансирования, поэтому даты зачисления денег не совпадают.

Когда придет стипендия в ноябре 2026 года

Стипендию за ноябрь 2026 года студенты получат в конце текущего месяца или в начале декабря.

Чтобы узнать, когда студентам придет стипендия в ноябре, стоит обратиться в бухгалтерию или деканат своего университета или колледжа.

Если привычная дата выплаты прошла, а деньги не поступили, администрация учебного заведения поможет выяснить причину и сообщит об ожидаемых сроках зачисления.

Кто из студентов будет получать стипендию 8 000 грн

5 ноября 2026 года Министерство образования и науки сообщило, что Кабмин назначил академические стипендии 99 студентам и курсантам учреждений высшего образования.

Каждый из них будет получать 8 тыс. грн ежемесячно в течение первого семестра 2026/2027 учебного года.

Речь идет о соискателях степеней бакалавра и магистра, которые достигли значительных результатов в учебе и научной работе. Кандидатов на выплаты выдвигали университеты по предложениям ученых советов, согласованным с органами студенческого самоуправления.

Это академические стипендии Кабинета министров Украины. С 1 сентября 2026 года их размер для студентов учреждений высшего образования увеличился вдвое — с 4 000 до 8 000 грн в месяц.

Всем ли студентам повысили стипендии в 2026 году

С 1 сентября 2026 года в Украине увеличили академические стипендии для студентов учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Новые размеры обычных академических выплат составляют:

4 000 грн — для студентов учреждений высшего образования;

5 100 грн — для студентов университетов по специальностям, для которых предусмотрена повышенная стипендия;

3 020 грн — для студентов учреждений профессионального предвысшего образования;

3 860 грн — для студентов колледжей по специальностям с повышенным размером выплат;

2 500 грн — для студентов учреждений профессионального образования.

Однако для студентов, которые учатся за счет местных бюджетов, предусмотрено отдельное условие.

Согласно постановлению №1052, новые размеры стипендий для таких соискателей образования применяются в соответствии с решением местного совета, но не позднее 1 января 2027 года.

То есть для студентов, обучение которых финансируется из местного бюджета, введение повышенных выплат зависит от соответствующего решения местных властей. Это касается, в частности, коммунальных учреждений образования.

Когда выплатят социальные стипендии в ноябре

Социальные стипендии имеют отдельный порядок финансирования. Их получают студенты, которые относятся к льготным категориям и соответствуют условиям назначения выплат.

В частности, право на такую поддержку имеют дети-сироты, дети участников боевых действий и погибших защитников и защитниц Украины, внутренне перемещенные лица из соответствующих категорий, студенты с инвалидностью и другие получатели, определенные законом.

В отличие от академических стипендий, средства на социальные выплаты перечисляют по отдельному механизму. Пенсионный фонд Украины обеспечивает их поступление в учреждения образования для дальнейшей выплаты студентам.

По правилам социальная стипендия выплачивается ежемесячно, начиная с первого числа месяца ее назначения. После поступления средств на счета учебное заведение должно выплатить их студентам в течение двух рабочих дней. Поэтому социальная стипендия за ноябрь поступит не в тот же день, что и академическая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.