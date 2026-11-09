У листопаді студенти українських університетів та коледжів очікують на чергові стипендіальні виплати. З початку навчального року розміри академічних стипендій зросли вдвічі, а частина здобувачів освіти отримує спеціальні іменні виплати.

Факти ICTV з’ясували, коли прийде стипендія у листопаді 2026 року, чи була вже виплата, хто отримуватиме 8 000 грн та чому терміни зарахування коштів відрізняються.

Чи була стипендія у листопаді 2026 року

Єдиної дати виплати академічних стипендій для всіх студентів України немає. Кожен університет або коледж організовує перерахування коштів відповідно до власного графіка.

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Тому одні студенти отримують гроші на початку місяця, а інші — у другій половині або наприкінці. Якщо на початку листопада кошти ще не надійшли, це не обов’язково означає затримку виплати.

Для академічних та соціальних стипендій передбачені окремі механізми фінансування, тому дати зарахування грошей не збігаються.

Коли прийде стипендія у листопаді 2026 року

Стипендію за листопад 2026 року студенти отримають наприкінці поточного місяця або на початку грудня.

Щоб дізнатися, коли студентам прийде стипендія у листопаді, варто звернутися до бухгалтерії або деканату свого університету чи коледжу.

Якщо звична дата виплати минула, а гроші не надійшли, адміністрація закладу допоможе з’ясувати причину та повідомить про очікувані терміни зарахування.

Хто зі студентів отримуватиме стипендію 8 000 грн

5 листопада 2026 року Міністерство освіти і науки повідомило, що Кабмін призначив академічні стипендії 99 студентам і курсантам закладів вищої освіти.

Кожен із них отримуватиме 8 тис. грн щомісяця протягом першого семестру 2026/2027 навчального року.

Ідеться про здобувачів ступенів бакалавра та магістра, які досягли значних результатів у навчанні й науковій роботі. Кандидатів на виплати висували університети за пропозиціями вчених рад, погодженими з органами студентського самоврядування.

Це академічні стипендії Кабінету міністрів України. З 1 вересня 2026 року їхній розмір для студентів закладів вищої освіти зріс удвічі, а саме з 4 000 до 8 000 грн на місяць.

Чи всім студентам підвищили стипендії у 2026 році

З 1 вересня 2026 року в Україні збільшили академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Нові розміри звичайних академічних виплат становлять:

4 000 грн — для студентів закладів вищої освіти;

5 100 грн — для студентів університетів за спеціальностями, для яких передбачена підвищена стипендія;

3 020 грн — для студентів закладів фахової передвищої освіти;

3 860 грн — для студентів коледжів за спеціальностями з підвищеним розміром виплат;

2 500 грн — для студентів закладів професійної освіти.

Однак для студентів, які навчаються коштом місцевих бюджетів, передбачена окрема умова.

Відповідно до постанови №1052, нові розміри стипендій для таких здобувачів освіти застосовуються відповідно до рішення місцевої ради, але не пізніше 1 січня 2027 року.

Тобто для студентів, навчання яких фінансується з місцевого бюджету, запровадження підвищених виплат залежить від відповідного рішення місцевої влади. Це стосується, зокрема, комунальних закладів освіти.

Коли виплатять соціальні стипендії у листопаді

Соціальні стипендії мають окремий порядок фінансування. Їх отримують студенти, які належать до пільгових категорій та відповідають умовам призначення виплат.

Зокрема, право на таку підтримку мають діти-сироти, діти учасників бойових дій та загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені особи з відповідних категорій, студенти з інвалідністю та інші визначені законом отримувачі.

На відміну від академічних стипендій, кошти на соціальні виплати перераховують за окремим механізмом. Пенсійний фонд України забезпечує їхнє надходження до закладів освіти для подальшої виплати студентам.

За правилами соціальна стипендія виплачується щомісяця, починаючи з першого числа місяця її призначення. Після надходження коштів на рахунки заклад освіти має виплатити їх студентам протягом двох робочих днів. Тому соціальна стипендія за листопад надійде не в той самий день, що й академічна.

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