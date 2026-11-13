Вопрос оплаты труда остается одним из важнейших для украинской системы здравоохранения. Медицинские учреждения нуждаются в специалистах, а уровень заработков напрямую влияет на то, будут ли сотрудники оставаться в профессии.

Поэтому Министерство здравоохранения рассматривает возможность пересмотра минимальных зарплат для медицинского персонала.

Факты ICTV рассказывают, будет ли повышение зарплат медикам в 2027 году и от чего будет зависеть введение новых минимальных уровней оплаты труда.

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Повышение зарплат медикам в 2027 году: какие суммы предлагает Минздрав

Министерство здравоохранения прорабатывает возможность увеличения минимальной оплаты труда для работников государственных и коммунальных медицинских учреждений. В частности, ведомство рассматривает вариант установления минимальной зарплаты врачам на уровне 30 тыс. грн, а медицинским сестрам и медицинским братьям 20 тыс. грн.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответе на запрос РБК-Украина относительно повышения зарплат медицинским работникам.

Предложенные суммы касаются не только отдельных должностей. Согласно плану ведомства, минимальные уровни оплаты труда могут установить для таких категорий:

30 тыс. грн — врачам, фармацевтам и другим специалистам в сфере здравоохранения;

20 тыс. грн — представителям среднего медицинского персонала, в частности медсестрам и медбратьям.

Для реализации этих планов Минздрав готовит изменения в постановление № 28. Именно этот документ определяет минимальные гарантии оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Пока речь идет только о предложениях, которые находятся на стадии проработки. Окончательного решения относительно введения новых сумм еще нет.

Вырастут ли зарплаты медиков в 2027 году и когда ждать изменений

Сам факт подготовки изменений в правительственное постановление еще не означает, что медицинские работники начнут получать больше с начала 2027 года. Для реализации планов Минздрава необходимо соответствующее финансирование.

Министерство рассматривает повышение оплаты труда как один из приоритетов при подготовке Программы медицинских гарантий на 2027 год. Ведомство также подчеркивает необходимость сохранения кадрового потенциала украинской медицины.

Однако возможности для увеличения выплат будут зависеть от средств, которые предусмотрят в Государственном бюджете Украины на 2027 год. Именно имеющийся финансовый ресурс определит, удастся ли обеспечить запланированные минимальные уровни оплаты труда.

После утверждения бюджетных назначений правительство должно определить окончательные суммы, условия и сроки введения изменений. До принятия соответствующих решений Кабинетом министров называть конкретную дату повышения зарплат медикам преждевременно.

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