Питання оплати праці залишається одним із найважливіших для української системи охорони здоров’я. Медичні заклади потребують фахівців, а рівень заробітків безпосередньо впливає на те, чи залишатимуться працівники у професії.

Тому Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість перегляду мінімальних зарплат для медичного персоналу.

Факти ICTV розповідають, чи буде підвищення зарплат медикам у 2027 році та від чого залежатиме запровадження нових мінімальних рівнів оплати праці.

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Підвищення зарплат медикам у 2027 році: які суми пропонує МОЗ

Міністерство охорони здоров’я опрацьовує можливість збільшення мінімальної оплати праці для працівників державних і комунальних медичних закладів. Зокрема, відомство розглядає варіант встановлення мінімальної зарплати лікарям на рівні 30 тис. грн, а медичним сестрам і медичним братам 20 тис. грн.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у відповіді на запит РБК-Україна щодо підвищення зарплат медичним працівникам.

Запропоновані суми стосуються не лише окремих посад. За планом відомства, мінімальні рівні оплати праці можуть встановити для таких категорій:

30 тис. грн — лікарям, фармацевтам та іншим професіоналам у сфері охорони здоров’я;

20 тис. грн — представникам середнього медичного персоналу, зокрема медсестрам і медбратам.

Для реалізації цих планів МОЗ готує зміни до постанови № 28. Саме цей документ визначає мінімальні гарантії оплати праці працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Наразі ідеться поки про пропозиції, які перебувають на опрацюванні. Остаточного рішення щодо запровадження нових сум ще немає.

Чи зростуть зарплати медиків у 2027 році та коли чекати змін

Сам факт підготовки змін до урядової постанови ще не означає, що медичні працівники почнуть отримувати більше з початку 2027 року. Для реалізації планів МОЗ потрібне відповідне фінансування.

Міністерство розглядає підвищення оплати праці як один із пріоритетів під час підготовки Програми медичних гарантій на 2027 рік. Відомство також наголошує на необхідності зберегти кадровий потенціал української медицини.

Однак можливості для збільшення виплат залежатимуть від коштів, які передбачать у Державному бюджеті України на 2027 рік. Саме наявний фінансовий ресурс визначатиме, чи вдасться забезпечити заплановані мінімальні рівні оплати праці.

Після затвердження бюджетних призначень уряд має визначити остаточні суми, умови та строки запровадження змін. До ухвалення відповідних рішень Кабінету Міністрів називати конкретну дату підвищення зарплат медикам передчасно.

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